Den 37-årig rapper Boosie Badazz påstår, at han har betalt for sex til sin søn på 14 år. Det fortalte han i en live video på Instagram.

»Ja, jeg betalte for, at min f****** søn fik suttet den af,« fortæller rapperen Boosie Badazz, hvis rigtige navn er Torrence Hatch Jr,. i en 57 sekunder lang video.

»Jeg opdrager mine drenge godt. Spørg mine nevøer og min søn. Da de var 12 og 13, fik de oralsex. Sådan skal det være,« lyder ordene fra rapperen, der ikke holder sig tilbage. Det skriver News.com

Og det er da heller ikke første gang, at rapperen gør sig upopulær på socialer medier.

Tilbage i 2017 postede han nemlig en fødselsdagshilsen til sin søn på Instagram, hvor han skrev, at han havde købt en 'bad bitch', så sønnen kunne få noget sex.

Tidligere samme år var den ligeledes gal. Her kom han med udtalelser om basketballspilleren Dwayne Wade's 12-årige datter, Zaya, som er transkønnet.

Her udtalte han 'I må ikke skære hans penis af' i en video på Instagram. Videoen blev filmet i fitnesscentret 'Planet Fitness' i Georgia, hvor han også kom i problemer, da han generede personalet så meget, at han blev bortvist.

Boosie blev løsladt fra fængsel i 2014, hvor han havde siddet inde for en sag om stoffer. Nu er han dog igen på den forkerte side af loven, da det er ulovligt i Louisiana, hvor rapperen er bosat, at tilbyde og købe sex til børn under 17 år. Nu er der flere, der ønsker, at de sociale myndigheder tvangsfjerner hans børn.