Den australske rapper Iggi Azalea og hendes kæreste Playboi Carti fik sig for nylig en ubehagelig overraskelse i deres private hjem i Atlanta.

Den 15. november fik parret således stjålet smykker for næsten 2,5 millioner kroner, skriver Reuters.

Den 29-årige rapper, hvis rigtige navn er Amethyst Kelly, mistede blandt andet en forlovelsesring, et diamantbelagt guldur og et diamant-armbånd, viser politirapporten.

Rapperen var alene hjemme, da røveriet fandt sted. Hun befandt sig i kælderen og kunne pludselig høre fodtrin ovenpå.

Rapper Iggy Azalea. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Rapper Iggy Azalea. Foto: ANGELA WEISS

Hun troede, at det var kæresten, der var kommet hjem. Derfor bemærkede parret først to dage senere, at der altså havde været tale om ubudne gæster.

Videoovervågning fra parrets hjem har senere vist en maskeret mand gå ind ad husets bagdør, som rapperen havde ladet stå åben.

Røveriet varede blot otte minutter.

Parret vil nu prøve at få dækket deres smykker via forsikringen.