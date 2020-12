Der var masser af bling, men meget lidt afstand og stort set ingen ansigtsmasker, da Cardi B mandag fejrede fødselsdag for sin kæreste Offset.

På en unavngiven natklub et sted i Atlanta i staten Georgia havde parret inviteret til rapperens 29-års fødselsdag. Det skriver Page Six.

På sin instagram-story viser Offset masser af klip fra festen.

Blandt andet kan man se det tætpakkede dansegulv, med masser af gæster, der fejrer fødselsdagen – på trods af coronarestriktioner.

I USA er coronatallene ellers alarmerende.

16.598.094 amerikanere er indtil videre smittede og 302.046 har mistet livet. Alene i staten Georgia, der har små 10 millioner indbyggere, har 479.340 været smittet, mens 9.218 er døde med sygdommen.

Selvom Atlantas borgmester Keisha Lance Bottoms har udstedt en bekendtgørelse om, at der skal bæres ansigtsmasker i offentlige bygninger og også udendørs, hvor det er umuligt at holde afstand. Så er det op til private virksomheder selv at vurdere, om de vil kræve, at deres gæster bærer masker.

Tilsyneladende var det hverken sygdom, død eller smitterisiko, der blev tænkt på under festen mandag aften.

Måske tænkte Offset derimod på den gave som hans kone, netop havde givet ham. Nemlig en Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster til en værdi af 600.000 dollar.

En gave, der selvfølgelig skulle modsvare den Rolls-Royce truck med specialbygget barnesæde, som han gav hende i fødselsdagsgave for to måneder siden.

Efter et turbulent år er der måske ikke noget at sige til, at de to rappere har brug for at feste.

I september meddelte Cardi B, at hun følte sig overbevist om, at det var slut mellem hende og Migos-rapperen Offset. Så sikker var hun at, hun indsendte skilsmissepapirerne.

Men i oktober fandt parret atter sammen, og skilsmissen blev afbrudt.

»Det er hårdt ikke at tale med sin bedste ven. Det er faktisk rigtig hårdt,« sagde Cardi B dengang.

Men det var ikke første gang, at emnet skilsmisse var på tale mellem parterne, der blev gift i 2017.

I 2018 kom datteren Kulture til verden. Hun var kun fem måneder gammel, da Cardi B første gang udfyldte separationspapirer. Dengang blev det dog heller ikke til en skilsmisse.