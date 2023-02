Lyt til artiklen

Rapperen Playboi Carti er blevet anholdt i Georgia, efter han angivelig har forsøgt at kvæle sin gravide kæreste efter et skænderi.

Det skriver TMZ, der er i besiddelse af arrestordren.

I dokumenterne for anholdelsen står der, at kvinden fortalte politiet, at rapperen skulle have taget fat i hendes hals og skubbet hende, samt have holdt hendes nakke, til hun ikke kunne trække vejret.

Hun fortalte politiet, at hun troede, hun skulle dø.

Ifølge TMZ har kvinden været i et forhold med Playboi Carti, hvis borgerlige navn er Jordan Carter, i to år, og de to boede sammen.

Hun var 14 uger henne, da episoden angivelig fandt sted.

Kvinden fortalte politiet, at hun ville tale med sin kæreste om barnet, og at en snak om en faderskabstest ledte til skænderi mellem dem.

Ifølge kvinden blev skænderiet voldeligt.

Et vidne skulle angivelig have forsøgt at stoppe overfaldet, og kvinden forsøgte at løbe mod sin bil, men blev ifølge eget udsagn angrebet af rapperen igen.

Hun brugte sin bils nødopkaldssystem til at kontakte politiet, og da politiet ankom til stedet, havde kvinden synlige skader på nakken, brystet og ryggen.

Playboi Carti blev anholdt for vold.

Rapperens advokat, Brian Steel, fortæller til TMZ, at der ifølge ham ikke er hold i anklagerne.

»Mr. Carter er falsk anklaget. Sagen vil blive afvist uden sigtelse,« lød det kontant fra advokaten.

Playboi Carti er dog stadig i politiets varetægt.