Rammstein-forsanger Till Lindemann er blevet smittet med coronavirus, og det står så skidt til, at han har været indlagt på intensiv.

Det skriver tyske Bild.

Ifølge mediet blev forsangeren indlagt i kritisk tilstand på et hospital i Berlin efter at have spillet koncert i Moskva 15. marts.

Han skulle angiveligt have haft ekstrem høj feber og lungebetændelse, da han blev indlagt og sat i karantæne.

Her valgte man så at teste ham for coronavirus, og testresultatet var positivt.

Bild skriver, at Rammstein-stjernen fredag ikke længere ligger på intensivafdelingen, og at han er i bedring.

Den 57-årige sanger Till Lindemann er ikke den eneste sanger, der er blevet smittet med coronavirus.

Forleden fortalte således også den spanske operasanger Placido Domingo, at han var blevet testet positiv for covid-19.