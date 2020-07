Der er ikke kun i sit i arbejdsliv, at hun skal svejses sammen med Storbritannien.

Det skriver 'P1 Morgen'-vært og kommende Storbritannien-korrespondent for DR, Tinne Hjersing Knudsen, på sin Twitter-profil mandag aften.

Hendes engelske kæreste har nemlig friet til hende - og hun sagde ja.

Tinne Hjersing Knudsens kommende mand faldt søndag på knæ i den smukkeste, mest isolerede norske fjord, som hun selv beskriver det i sin opdatering.

Det er ikke kun i mit arbejdsliv, jeg skal svejses sammen med Storbritannien Min kommende engelske mand friede i den smukkeste, mest isolerede norske fjord i går, og jeg sagde #aye pic.twitter.com/VSgDf9bEVK — Tinne Hjersing Knudsen (@Tinnehjersing) July 27, 2020

Under teksten har hun vedhæftet bevismateriale i form af et foto af hendes forlovelsesring foran en strålende solnedgang.

Og det hele ser ud til at passe som fod i hose for den 29-årige radiovært, der 1. oktober skifter 'P1 Morgen' ud med jobbet som korrespondent for DR i Storbritannien, hvor hendes kommende ægtemand altså bor.

Tinne Hjersing Knudsen kommer til at afløse Kim Bildsøe Lassen, der i stedet rykker over som vært på TV-Avisen.

Den nyforlovede journalist og radiovært har tidligere været korrespondent for Berlingske i Norden og Baltikum, ligesom hun har været vært på programmerne ’The Brexit Club’ og ’55 minutter’ på Radio24syv.