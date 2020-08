Det kan være nervepirrende, når man for første gang skal tale i live radio på sit arbejde, men det var ikke noget, der virkede til at slå Shivani Dave ud.

De brugte anledningen til at fortælle alle lytterne, at de var non-binær.

»Non-binær betyder faktisk en del forskellige ting for forskellige mennesker. For mig betyder det, at jeg ikke identificerer mig med at være en kvinde eller en mand,« siger den unge BBC radiovært og fortsætter:

»Jeg er sådan uden for de to valgmuligheder. Jeg er bare en person.«

Hvis du ikke kender - eller kender til - en person, der identificerer sig som non-binær, så undrer du dig måske over, at B.T. i artiklen ikke bruger han eller hun, når vi omtaler Shivani Dave. Ofte bruger man 'de' og 'dem' i stedet, når man omtaler personer, der identificere sig som non-binær.

Shivani Dave fortæller også, at de for tre år siden sprang ud som biseksuel. Altså at de er tiltrukket seksuelt og romantisk af både mænd og kvinder.

Efter de for alvor blev en del af LGBT+ miljøet har de særligt lagt mærke til, hvor underrepræsenteret non-binære personer er i medierne. Også på deres egen arbejdsplads.

»Ved at springe ud så offentligt håber jeg, at jeg kan vise andre non-binære personer, at de bør være stolte og omfavne, hvem de er,« siger de.