Kan man være blond, storbarmet, have hang til glimmer, lyserød og lårkorte kjole og stadigvæk være klog og troværdig?

Det spørgsmål stiller journalist og radiovært Maria Jencel, der er gift med Pelle Peter Jencel, sig selv. Og hun besvarer det da også selv.

Det sker i en klumme i Politiken, som hun i temaets anledning har valgt at kalde 'Hverken mine bryster eller min hang til lyserød er nogensinde gået i hjernen'.

Heri beretter hun, hvordan hun allerede i ottende kasse af en skolelærer blev bedt om at dække sig til, fordi udsynet til hendes børnebryster i en nedringet bluse simpelthen ødelagde en klassekammerats koncentration.

Maria og Pelle Peter Jencel her fotograferet på den røde løber i år.

Hun fortæller, hvordan hun i mange år undertrykte sin forkærlighed for alt, hvad der glimter og er lyserødt til fordel for neutrale farver. Hvordan hun skiftede de høje hæle ud med flade sko.

Og hvordan den lyserøde læbestift blev lagt på hylden og de lårkjorte kjoler røg bagerst i skabet. Også selvom hun på den måde mistede lidt af det, der gør netop hende til Maria Jencel.

For nogle år siden valgte hun dog at gøre oprør mod sin skolelærer og andre menneskers holdning til, hvad det vil sige at være pænt påklædt.

Nu er kvinden, der kan skrive titler som journalist, radiovært, redaktør og udenrigskorrespondent på sit karriereblad, tilbage i det tøj, hun føler sig allermest tilpas.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pelle Peter Jencel (@pellepeterjensen) den 31. Aug, 2019 kl. 10.24 PDT

Og gudskelov for det. For som hun selv skriver, så vokser, lever og sprudler hendes journalistik, når hun gør. Og hun sprudler altså mest, når hun får lov til at lave det, hun er bedst til, i den mundering, hun føler sig bedst i.

'Alt det, der traditionelt set bliver betegnet som feminint, står aldrig nogensinde i kontrast til hverken intelligens eller styrke. Og mere generelt: Éns egen måde at være kvinde på står aldrig nogensinde i kontrast til hverken intelligens eller styrke,' skriver hun.

Hun uddyber samtidig, at hun deler kampen for at gå 'utradionelt klædt' og samtidig blive taget seriøst med sin mand, radiovært Pelle Peter Jencel. Også en på mange måder farverig skikkelse, og til sammen er parret en eksplosion af alt, hvad der er lyserødt, glimtende og utradionelt i forhold til en ifølge Maria Jencel forældet idé om en professionel dresscode.

Da parret under det, de selv kalder 'det ultimative eventyrbryllup', i august sagde ja til hinanden, manglede der da heller ikke glimmer, lyserøde nuancer eller gode og succesfulde mennesker. Blandt gæsterne var blandt andre radioværterne Sara Bro, Anders Stegger, Andrew Moyo og Nicholas Kawamura.