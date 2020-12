Line Kirsten Nikolajsen skal giftes. Hun blev nemlig friet til juleaften.

Det skriver den lykkelige P3-vært på Instagram, hvor hun samtidig deler en video af det rørende øjeblik, hvor kæresten Nicklas Søderberg Lundstrøm går på knæ foran juletræ og svigerfamilie.

»Line Kirsten Nikolajsen,« spørger han og holder en kunstpause, hvor radioværten når at sige:

»Hvis du snyder mig nu, ikke...?«

Men det gør han ikke. Derfor kan en grådkvalt Line Kirsten Nikolajsen kvittere det efterfølgende spørgsmål med et:

»Ja, jeg vil sgu da så.«

'Jeg har aldrig troet, at jeg var til giga romance-stemning. Og alligevel har jeg brugt de sidste dage på at græde af lykke over det her øjeblik. Jeg er lykkelig helt ned i maven,' skriver radioværten, der indtil for ganske nylig var vært på datingprogrammet 'Line Kirsten Giftekniv' på P3.

'Hvis jeg skal være helt ærlig, synes jeg også det er lidt smukt, at jeg lige havde mødt Nicklas, da vi startede 'Line Kirsten Giftekniv', og at programmet nu lukker samtidig med det her,' skriver hun på Instagram.

Af Line Kirsten Nikolajsens video fremgår det, at 34-årige Nicklas Søderberg Lundstrøm, der er skuespiller, havde spurgt svigerforældrene om lov, inden han gik på knæ for sin udkårne juleaften.

Hendes reaktion kan man desuden se på hans Instagram-profil, hvor hun fremviser forlovelsesring såvel som røde øjne, der kun netop er holdt op med at græde.