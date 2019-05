BBC-radioværten Danny Baker lagde et ifølge ham humoristisk tweet op, efter det kom frem, at prins Harry og Meghan var blevet forældre.

Men det var tilsyneladende en helt forkert beslutning.

Han oplyser via Twitter, at han er fyret af BBC på grund af tweetet, som du kan se her.

Billedet viser en mand og en kvinde, der holder en chimpanse i hånden. Hertil havde han skrevet 'Royal baby forlader hospitalet'.

Det udløste en shitstorm mod værten, da flere mente, at det var racistisk af værten på grund af Meghans etnicitet.

Danny Baker forsøgte at undskylde overfor den royale familie, og han slettede billedet.

'Jeg vil gerne undskylde for, at mit joke-billede af den lille fyr i det smarte outfit har skabt så meget vrede. Jeg havde aldrig overvejet det, fordi jeg ikke er syg oven i hovedet,' skrev han.

Er det fair, at Danny Baker har mistet sit job?

Men det lykkedes ham ikke at redde sit job. En talsmand fra BBC oplyser, hvad der ligger bag fyringen.

»Det var en alvorlig fejl, og det strider mod vores værdier. Danny er en genial vært, men han kommer ikke til at repræsentere os i et ugentligt show længere,« lyder det fra en BBC-talsmand.

61-årige Danny Baker er kendt for sit værtsskab hos BBC Radio 5 Live. Han er dog tidligere blevet fyret, da han i 1997 opfordrede lyttere til at chikanere en fodbold dommer.

Opdateres..