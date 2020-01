Den populære radiovært David Mandel delte torsdag en glædelig familiær nyhed.

Han afslørede nemlig, at han skal være far for anden gang. Det gjorde han i sin podcast 'Farmænd', som han laver sammen med Jasper Ritz.

David Mandel delte den glædelige nyhed med kollegaen og gæsterne, skuespilleren Martin Brygmann og hans datter Frida Brygmann.

Her spurgte David Mandel Martin Brygmann, hvordan det er at have fem børn.

Vis dette opslag på Instagram Det her er en banankage. I en ovn. En kage i en ovn. En kage i ovnen. Jeg har bagt en kage kan man sige. Og lagt den ind i @camillegudmandlange ovn kan man sige. Altså det er vores begges kage. En fælleskage. Jeg snakker om et barn. Endnu et. Til familien. Vores familie Et opslag delt af David Mandel (@davidnmandel) den 30. Jan, 2020 kl. 5.28 PST

'Hvordan ser du hele den tidslinje med at få fem børn? For jeg kan lige så godt sige for mig... Jeg har et barn, der er et til på vej...'

Længere nåede radioværten ikke i sit spørgsmål, før de overraskede gæsterne afbrød og straks overdyngede ham med lykønskninger.

Samtidig fortalte David Mandel, at han og hans kone, Camilla Gudmand Lange, er fem-seks uger henne i graviditeten.

Og selvom David Mandel indrømmede, at det var tidligt at afsløre graviditeten, så var offentliggørelsen helt bevidst.

'Vi har valgt at sige det højt. Vi har snakket meget med det her, om vi skal sige det før. Det gjorde vi ikke med vores første barn. Men vi har faktisk lyst til at sige det før. Vi ved godt, at det kan godt være, det går galt, og så må tage den dér', forklarede David Mandel.

I forvejen har han og Camille Gudmand Lange en søn, som de fik i 2016.

David Mandel begyndte at lave radio hos DR i 2006. Han har blandt andet været med til at lave programmerne 'De Sorte Spejdere', 'Go' morgen P3' og 'Gandhi'.

Han stoppede hos DR i 2018.