Efter otte år hos Radio24syv har radioværten Asger Juhl valgt at stoppe. Han vil nu starte sit eget firma.

Det skriver radioværten på sin Facebookside.

'Min ambition var egentlig at få et endnu større ansvar på radioen, men sådan gik det ikke, og jeg synes, at tiden er inde til at vandre ad andre stier.'

Sådan skriver Asger Juhl om baggrunden for stoppet hos radiokanalen.

39-årige Asger Juhl stopper til november, men han forsikrer, at han fremover vil fortsætte med at beskæftige sig med journalistikken i form af sit eget firma.

'Der findes et voksende podcastmarked samt snart tre taleradioer i kongeriget. Det vil jeg udnytte til at producere og sælge radioprogrammer og podcasts.'

Asger Juhl har siden ansættelsens begyndelse i 2011 været vidt omkring hos Radio24syv.

Først begyndte han som morgen-opliner, for efterfølgende at blive afløservært, redaktionssekretær og producer.

Efter tre år på kanalen blev han redaktør på programmet 'Reporterne', hvor han, ifølge ham selv, 'var med til at gøre programmet til et borgernært nyhedsprogram med journalistisk kant'.

Asger Juhl slutter sin tid af på radiokanalen som morgenvært.

I sit opslag lægger Asger Juhl ikke skjul på, at han har værdsat sin tid hos Radio24syv og sender tilmed en stor tak til en lang række kollegaer.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Asger Juhl, men det er i ikke lykkes.