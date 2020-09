Mangeårig radiovært Anders Stegger har for sidste gang været igennem æteren på P3.

Den 32-årige journalist har nemlig fundet nye græsgange af betræde, og mandag formiddag sendte han således sit sidste program på kanalen.

Det afslører han i et opslag på Instagram, som han indleder med ordet 'jobnyt' skrevet i versaler:

'Det føles helt vanvittigt, men jeg har lige sendt mit sidste program på P3.'

'Den var benhård, som I kan se. Det er svært at sige farvel til, fordi jeg virkelig elsker den radiokanal, lytterne og alle mine geniale kolleger,' skriver han i opslaget.

I næsten et årti har han bidraget til journalistikken på P3, hvor han i sin tid også var i praktik.

Jobskiftet er dog ikke ensbetydende med, at han er færdig med DR, understreger han på Instagram:

'Efter 9 år skal der ske noget nyt, så i morgen (tirsdag, red.) starter jeg i DR Medier, hvor jeg skal hjælpe med at gøre radio og podcast endnu federe at lytte til i fremtiden.'

Sammen med teksten har radioværten delt en video filmet af kollegaen Pelle Peter Jencel. Her ser man en betuttet Anders Stegger sidde med en tåre trillende ned af kinden.

Han efterlader sig da også et aftryk på kanalen, hvor han har været med til at lave både 'Go' morgen P3' og 'Stegger og Toft'.

I perioder har han desuden forsøgt sig med tv-formater som 'Find Stein Baggers penge' og 'Find Amdi – Danmarks mest eftersøgte mand' fra henholdsvis 2015 og 2016.