Crowdsurfing, hård rock, champagnebar og dans til langt ud på natten.

For snart to år siden blev radiovært Pelle Peter Jencel kontaktet af kongehuset. De ville have ham til at spille som dj til kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Et surpriseparty med temaet festival.

Det begyndte stille og roligt. Pelle Peter Jencel blev placeret i en stue på Fredensborg Slot, hvor festen skulle holdes, og han måtte gå igennem kronprinsparrets private soveværelse for at komme på toilettet.

Han fortæller om episoden i podcasten 'Røverhistorier', hvor musiker Niarn og producent Nick 'Coldhands' Kvaran inviterer kendte danskere til at fortælle historier fra deres liv.

De har sådan en papfigur af Frederik som bliver crowedsurfet rundt Pelle Peter Jencel

Pelle Peter Jencel var blevet bedt om at spille fra klokken 15-04, og som det altid er med en dj, så modtog han en del ønsker fra de fremmødte gæster.

Forskellen var bare, at ønskerne kom fra en lidt yngre målgruppe, end han er vant til: Nemlig de royale børn.

»Det eneste, de vil høre, er Gilli og Kesi, og det kan man ikke stå og spille for 200 velhavende mennesker i pænt tøj,« siger han og fortsætter:

»De står og laver den der floss-dans, som unge mennesker danser i dag.«

Kronprins Frederik og den kongelige familie vinker fra balkonen på Amalienborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprins Frederik og den kongelige familie vinker fra balkonen på Amalienborg Slot i anledning af kronprinsens 50 års fødselsdag, lørdag den 26. maj 2018. Foto: Henning Bagger

Men hen på aftenen blev børnene lagt i seng, og festen rykkede indendørs.

»Alle dansede, og de har sådan en papfigur af Frederik, som bliver crowedsurfet rundt,« siger Pelle Peter Jencel med begejstring i stemmen.

Til trods for at børnene var lagt i seng, så fortsatte ønskerne til musik.

Et af dem kom fra selveste kronprinsesse Mary, der havde stået for at arrangere festen.

Pelle Peter Jencel. Foto: Petra Kleis Vis mere Pelle Peter Jencel. Foto: Petra Kleis

»Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt, men kan jeg ønske en sang?« havde hun spurgt.

Det svarede Pelle Peter Jencel selvfølgelig ja til.

»Har du 'Rage Against the Machine' med 'Killing In The Name',« spurgte hun så.

Et ønske han på ingen måde havde forestillet sig ville komme fra Danmarks kronprinsesse.

Senere på aftenen fik han også besøg af Marys søster oppe ved dj-pulten.

Hun var meget begejstret for, at Lars Ulrich fra bandet Metallica var blandt gæsterne, og insisterede på, at han skulle spille noget musik fra bandet.

Trods de mange rock-ønsker prøvede han alligevel at sætte sangen 'Macarena' på, der som bekendt har en tilhørende dans, hvor man placerer sine hænder forskellige steder på kroppen.

»Så begynder hele flokken at danse ‘Macarena',« siger Pelle Peter Jencel og griner.

Er du enig med Mary i, at 'Killing In the Name' er et godt dansenummer?

Klokken halv fem om natten besluttede Kronprinsessen, at festen var slut.

Hun var blevet træt, og Pelle Peter Jencel kørte med hende, Kronprinsen og kronprinsesse Marys søstre ind mod byen.

»Vi kører ind på Amalienborg Slotsplads, solen er stået op, og vi siger tak for i aften. Jeg stiger ud, og det er først der, det går op for mig, hvad der er sket,« siger han med henvisningen til aftenens dj-opgave.

Ud over Pelle Peter Jencel spillede Gulddreng og Nephew koncert under festen.