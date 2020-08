Kai Knudsen, der i mange år var kendt som radiodyrlægen hos Danmarks Radio, er død. Han blev 97 år gammel.

Det skriver sn.dk, ligesom familien bekræfter det over for B.T.

Den nu afdøde dyrelæge og radiovært gav i årevis danske husdyrejere gode råd i programmet 'Spørg dyrlægen', som havde op mod en kvart million lyttere.

»Det var en meget spændende tid i DR, og jeg kunne bedst lide, når jeg ikke på forhånd vidste, hvad der blev spurgt om,« fortalte Kai Knudsen til Ritzau i forbindelse med sin 85-års fødselsdag tilbage i 2008.

Han tilføjede, at han af og til blev ringet op af danskere for at få gode råd.

Foruden sin rolle som radiodyrlæge har Kai Knudsen også skrevet en håndfuld bøger om dyr, ligesom han også har etableret dyrehospitalet Skelby.

Hospitalet blev oprettet i 1974, men er overtaget af hans søn Jens Kai Knudsen og ligger i dag i Næstved.

Familien oplyser til B.T., at Kai Knudsen døde 31. juli.