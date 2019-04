Folk er rødglødende på Twitter, efter Den Korte Radioavis' satiriker Frederik Cilius, har lavet sjov med folk, der deler følsomme historier under hashtags.

'Hej! Jeg hedder Kirsten Birgit og jeg har en ukendt kollega der er seksuelt frustreret. Han er ligeledes historieløs og har også indlæringsvanskeligheder - muligvis ADHD. #brydtabuet #duerikkealene #sejdame.'

Sådan skriver Frederik Cilius i rollen som stjernejournalisten Kirsten Birgit Schøtz Kretz Hørsholm i et satirisk opslag på Twitter.

Shitstormen er blusset op, fordi mange har delt historier om deres personlige problemer under hashtaggene #brydtabuet #duerikkealene #sejdame. Og det er det, som opslaget laver sjov med.

Folk mener ikke, at man skal gøre grin med mennesker, der lider af psykiske problemer, og at det satiriske opslag er langt over grænsen.

'Hvis det er en joke, så er den ualmindelig dum og en total mangel på respekt for dem, der netop står frem med deres problemer.........??,' skriver en.

'Dagen igennem har seje sårbare mennesker delt deres historier om deres problemer, undskyld, men det der er fandme mangel på respekt,' skriver en anden.

'Hej det er kommunikationspolitiet. I er dømt skyldige i at sparke nedad samt lemfældig omgang med humor. Jeg skal bede om jeres edgy-kørekort øjeblikkeligt samt noget ID, for hvem går I egentlig rundt og tror, I er?' skriver en tredje.

Der er dog også nogen, der tager Cilius i forsvar og refererer til den krænkelseskultur, der er meget aktuel for tiden.

Hos Radio24syv tager man sig ikke af de mange vrede kommentarer, men fokuserer istedet på de mange 'likes' som opslaget har fået.

'700 elsker Kirsten Birgits parodi på #brydtabuet. 70 hader det, og føler sig dybt krænkede. Det synes jeg er en succes,' skriver programchef Mads Brügger i en SMS til B.T. og uddyber:

'Satire skal svirpe, og man hverken kan eller skal glæde alle med sin satire. Især ikke i disse tider, hvor det konfessionelle har kronede dage, hånd i hånd med krænkelseskulturen. De er to sider af samme sag.'