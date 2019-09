Den 44-årige radiovært Ditte Okman skal skilles fra sin mand, Mark Okman Woodhouse, skriver hun i et Instagram-opslag.

»Mark og jeg har taget den måske sværeste beslutning, nogensinde - vi har besluttet at lade os skille og flytte fra hinanden,« skriver værten.

Hun angiver ingen grund til bruddet, men skriver, at beslutningen gør meget ondt.

»Det er med en ubeskrivelig sorg, som vi begge forsøger at tackle. Vores familie vil altid være en familie uanset denne beslutning, og sammen vi vil altid være forældre og fyldt med kærlighed til vores vidunderlige unger,« lyder det i Instagram-opslaget.

Hun beder slutteligt om at folk lader familien være i fred i deres svære tid.

»Vi er i startfasen med at flytte fra hinanden, alting er meget nyt, så vi har brug for lidt ro - ikke mindst med hensyn til vores børn, som også skal til at forholde sig til en ny hverdag og virkelighed,« skriver Ditte Okman.

Okman har de seneste år været vært på Radio24syv-programmet 'Det, vi taler om', hvor der især diskuteres danske og udenlandske kendte. Inden da arbejdede hun blandt andet for Venstres pressetjeneste på Christiansborg, hvor hun måtte trække sig, da hun blev afsløret i at skrive grimme kommentarer om kendte og kolleger på Facebook.

Ditte og Mark Okman har indtil bruddet boet i København og de har to børn sammen.