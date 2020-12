At julen er hjerternes fest kan Rachel Ellebye fra 'Årgang 0' i år erfare ved selvsyn.

I september måned blev hun single, da forholdet til hendes norske kæreste Eirik var slut. Men nu er der en ny mand i hendes liv. Det skriver Se og Hør.

»Han hedder Eduard, og vi har mødt hinanden gennem en datingapp for lidt over en måned siden. Nu har vi været sammen i et par uger. Han bor også her i Københavnsområdet, så det er heldigvis ikke langdistance,« siger Rachel Ellebye til mediet.

I september måned kunne 20-årige Rachel Ellebye fortælle, at forholdet til ekskæresten var slut.

Vild med Dans semifinale. Rød løber. Rachel fra årgang 0 med sin familie. Foto: Nikolai Linares Vis mere Vild med Dans semifinale. Rød løber. Rachel fra årgang 0 med sin familie. Foto: Nikolai Linares

»Jeg vil gerne informere om, at Eirik og jeg ikke længere er kærester,« skrev hun på Instagram.

Afstanden imellem dem – og afstanden mellem os alle sammen – gjorde det svært for de to at holde liv i kærligheden.

»Desværre gjorde både distancen og hele corona-situationen det umuligt at bevare vores forhold,« skrev Rachel Ellebye dengang.

Men for tre uger siden postede hun igen på Instagram og denne gang med et langt mere positivt – omend kryptisk – budskab:

»Det ser ud til, der også sker gode ting i 2020.«

En kvik følger var straks klar på tasterne og spurgte:

»Ny kæreste?«

Det viser sig nu, at det var det helt rigtige spørgsmål at stille.

Selvom det er kort tid siden, at Rachel og Eduard mødte hinanden for første gang, tøver de ikke med at melde ud om deres kærlighed.

Ifølge Rachel Ellebye har kemien mellem de to været rigtig helt fra begyndelsen.

Den 22-årige kæreste er rumæner, men er opvokset i Italien. Nu bor han i Danmark, hvor han i første omgang har sat sig for at lære sproget. Senere er planen, ifølge Rachel, at han vil begynde at studere i Danmark.

Rachel Ellebye har været kendt siden sin fødsel. Hun var et af de børn, som TV 2-programmet 'Årgang 0', har fulgt fra fødsel til deres 18 års fødselsdag. Programmet sluttede i 2019.