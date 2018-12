Rachel Ellebye fra det populære program ’Årgang 0’ går rundt med sommerfugle i maven for tiden. Hun har nemlig fået en kæreste, bekræfter hun overfor Se og Hør.

Det er dog ikke helt nyt. 18-årige Rachel og kæresten Eirik har gået og puttet med nyheden i seks måneder. Nu er de klar til at stå frem.

»Jeg har i byen med en veninde, og vi faldt tilfældigvis i snak med nogle nordmænd i baren på Generator Hotel i København. Eirik og jeg snakkede rigtig godt sammen, og vi blev ved med at holde kontakten,« fortæller Rachel Ellebye til Se og Hør.

Eirik er fra Oslo, hvor han fortsat bor. Der er han i gang med at uddanne sig til elektriker.

Rachel fra Årgang 0 Foto: Bax Lindhardt

Rachel Ellebye går i 3. G på Birkerød Gymnasium.

Hun fortæller, at det faktisk er en befrielse for hende, at hun har mødt en fyr, der ikke kendte hende i forvejen på grund af Årgang 0.

Han undrede sig ligefrem over, at så mange vidste, hvem hun var, da de mødte hinanden på Generator Hotel.

Det relativt nyslåede kærestepar har allerede mødt hinandens forældre og vil kompensere for den lange distance sidst på året. De har nemlig allerede aftalt, at de holder jul og nytår sammen.