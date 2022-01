At hun var en del af noget særligt, har hun altid vidst, men det var en bekendt, der gav hende øjenåbneren. Fortalte, at de i pædagogstudiets undervisning brugte programmet i forhold til børn og børns opvækst.

»Der tænkte jeg: 'Wauv, det er faktisk ret stort, det her'. Der gik det rigtigt op for mig, at jeg har været med til at lave noget, som har gavnet mange mennesker. At det er historie, vi har skrevet. Danmarkshistorie fra start til slut,« smiler Rachel Ellebye på den anden side af bordet.

Netop nu er fire nye familier i gang med at skrive den næste danmarkshistorie i TV 2s dokumentarserie 'Årgang 20', der følger fire børn og deres familier frem til, at børnene fylder 18 år i 2038.

Et unikt koncept, kalder Rachel Ellebye det. Og hun ved det bedre end de fleste.

For Rachel Ellebye var det en øjenåbner at opdage, at 'Årgang 0' i dag bliver brugt i undervisningen på pædagogstudiet.

For når hun om få dage fylder 22 år, har hun delt 18 af dem med danskerne. På godt og ondt. Mest godt, insisterer Rachel Ellebye fra 'Årgang 0', som kalder serien 'et dokument, man kan kigge tilbage på'.

Nu sidder hun i sin lille studiebolig på Amager, fyldt til bristepunktet med aflagte møbler fra præstehjemmet i Sønderjylland, væggene plastret til med minder. Hun serverer kaffe.

»Man er vel barista,« griner hun. Men har alligevel valgt pulverkaffen.

Kigger Rachel Ellebye selv tilbage, var hun blot et lille ufærdigt foster på en scanning, da hendes forældre i 1999 meldte sig til TV 2-programmet og dermed traf en beslutning, der skulle blive skelsættende for hendes liv. En beslutning, hun aldrig har bebrejdet dem, selvom den betød, at hvert et skridt, hun tog, ville blive fulgt.

En million danskere har fulgt Rachel Ellebye, fra hun blev født, til hun blev 18.

»Så jeg er nok det barn i Danmark, der er født før smartphone-tiden, der har flest billeder og videoer af sig selv liggende,« ler hun.

»Jeg har altid været rigtig glad for at være med. Men der har da været skod-dage, som jeg ikke gad dele med hele Danmark,« fortæller Rachel Ellebye, som heldigvis havde mulighed for at kunne vælge kameraet fra på skod-dagene.

De var der. Ikke mindst i teenageårene, hvor hun blev udsat for grov mobning i skolen og på egen krop mærkede at blive valgt fra, fordi hun var anderledes.

»Der sagde jeg, at jeg ikke havde lyst til at blive filmet i skolen. Men mest, fordi hvis folk lader, som om de vil være sammen med mig så længe, at kameraerne er på, og så fem minutter senere vender ryggen til mig, så er det en falsk portrættering,« siger Rachel Ellebye.

Selvom hun dengang blev mobbet voldsomt i skolen, mødte den 13-årige Rachel altid verden med et smil.

I stedet valgte hun at italesætte sine problemer i programmet.

»Dét, der har drevet mig rigtig meget fra start til slut, har været, at jeg netop kunne tale ud om de problemer, som jeg døjede med i skolen med venskaber, mobning og ensomhed,« siger hun om at dele en af de sværeste perioder i de unge sårbare år med dén million danskere, der trofast fulgte med på tv.

»At jeg kunne være et talerør for andre, der døjede med samme problemer, har altid betydet meget for mig, og jeg ved, at mange blev glade for, at jeg satte ord på de ting,« siger hun med et taknemmeligt smil om sit eget mod i hårde år, hvor hun havde masser af støtte hjemmefra.

»Både mine forældre og min bror har altid givet mig kærlighed og tryghed og en fornemmelse af, at jeg ikke var alene. Så selvom det var en svær tid, formåede jeg altid at tro på, at der stadig er gode og kærlige mennesker i verden, som gerne vil mig.«

Rachel på den røde løber med forældrene, Theresia og Lars Ellebye.

»Det er en hård periode i ens liv, men man kommer ud på den anden side. Jeg har fået nye styrker og er måske også blevet mere sårbar. Men det behøver ikke være en svaghed,« siger Rachel Ellebye.

Selvom det er mange år siden, ved hun i dag stadig ikke, om hun blev mobbet, fordi hun var anderledes, eller om hendes 'berømmelse' spillede ind.

»Jeg kunne lige så godt være blevet mobbet, fordi jeg var den yngste i klassen eller bare havde andre interesser. Men mange teenagere kan godt gå hen og blive meget misundelige på andre.«

»Og kommer man ikke fra et hjem med støtte og kærlighed, kan man nemt tage sin vrede ud på andre. Og nogen tænkte, at det var mig,« siger hun, trækker blot ærgerligt på skuldrene og smiler så:

Kunne du finde på at melde dig til et program, hvor du siger ja til at blive fulgt at et kamerahold i 18 år?

»Men jeg bukkede aldrig under. Der er ikke nogen, der kan få mig ned med nakken. For jeg er den, jeg er. Og jeg vil ikke ændre mig for nogen.«

At holde fast i at være den, hun er, har båret Rachel Ellebye gennem de mange år som hende fra 'Årgang 0'. Men selvom kameraerne for længst er slukket, er det langtfra alle, der har glemt hende.

»Det sker jo stadig en gang imellem, at folk på gaden spørger: 'Er det ikke dig fra 'Årgang 0'?' Og jeg har da også oplevet et par gange at få gratis drinks i byen, fordi jeg er blevet genkendt. Det klager jeg bestemt ikke over,« lyder det fra Rachel Ellebye med en veltilfreds latter.

»Men jeg er altid blevet mødt med positivisme.«

To dage om ugen arbejder Rachel Ellebye som barista i shoppingcentret Field's, men det afholder hende ikke fra at byde på pulverkaffe.

Snart fylder hun 22 år. Har tilbragt 18 af dem for rullende kameraer.

Rachel Ellebye fra 'Årgang 0' er næsten en slags voksen. Klar til at tage hul på sit fjerde semester på Københavns Universitet, hvor hun studerer spansk kultur og sprog, mens hun sideløbende arbejder som barista to dage om ugen.

Efter to brudte forhold er hun single igen. Leder ikke rigtigt efter en ny.

»Det gik ikke så godt med nogen af dem, og det tog noget tid at finde mig selv igen. Lige nu er det vigtigst at fokusere på mig selv, så der er ikke så meget, jeg kan røbe. Men man ved aldrig med os unge. Måske ændrer det sig hurtigt,« smiler hun hemmelighedsfuldt.

Men hun er glad. Og savner ikke rampelyset.

»Altså……,« starter hun og tygger lidt på spørgsmålet.

»Jeg kan godt lide det og synes, at det er sjovt at blive inviteret på den røde løber og være med til Reality Awards, men samtidig er det også rart at have en stille og rolig hverdag som studerende her i København.«

»Siden 'Årgang 0' stoppede, har jeg været med i 'Til middag hos' og 'Fangerne på fortet', og det har været sjovt, så hvis de ringer fra et andet program – især 'Vild med dans' – kunne jeg da virkelig godt overveje det. Men jeg er glad for det liv, jeg lever nu,« siger hende fra 'Årgang 0', som gerne overlader scenen og den næste danmarkshistorie til de nye familier fra 'Årgang 20'.