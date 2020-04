R. Kelly sidder varetægtsfængslet, mens han venter på at få en dom i en sag om seksuelle overgreb og trafficking.

Den berømte sanger sidder lige nu i et fængsel i Chicago, men han søgte for nyligt om at blive løsladt, fordi han mener, han kan blive ramt hårdt af corona.

Det amerikanske medie TMZ har fået fat i retsdokumenter, som viser, at R. Kelly mener, at en operation for brok, han har fået foretaget i fængsel samt hans alder, gør ham ekstra udsat.

Noget, retten ikke finder bevist. De mener desuden, at superstjernen til dels udgør en flugtrisiko, og at han også ville kunne være en trussel mod eventuelle vidner, hvis han kommer ud.

Arkivfoto af R. Kelly fra 2019. Foto: SCOTT OLSON Vis mere Arkivfoto af R. Kelly fra 2019. Foto: SCOTT OLSON

Derfor må den 53-årige sanger med det civile navn Robert Sylvester Kelly finde sig i, at skulle bruge længere tid bag tremmer. Minimum indtil der kommer en afgørelse i hans retssag.

'At kræve at folk bliver i varetægtsfængsel er ensbetydende med at få dem til at drikke gift,' skriver R. Kelly i de papirer, de har sendt til retten.

Stjernen er tiltalt for mere end tyve forbrydelser, hvor der er begået seksuelle overgreb.

De skulle være blandt andet være begået mod en mindreårig kvinde, som skulle medvirke i den meget omtalte dokumentar 'Surviving R. Kelly.'

Foruden anklagerne om overgreb er han også anklaget for at stå bag sextrafficking af kvinder.

R. Kelly har retslige opgør i forbindelse med sin sag i tre forskellige stater, skriver Page Six.

Han er dog ikke den eneste kendte amerikaner, som forsøger at komme ud af fængsel i disse corona-ramte tider.

Både skuespiller Bill Cosby og rapperen Tekashi 6ix9ine har søgt om det samme, efter der er fundet flere personer, som er ramt af virussen i de amerikanske fængsler.