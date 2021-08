I sidste uge gik den første af tre retssager mod musikeren R. Kelly i gang.

Tirsdag var det så en tidligere ekskærestes tur til at indtage vidneskranken. Herfra kom hun med voldsomme beretninger om vold, kontrol og seksuelle overgreb fra det fem år lange forhold.

Det tidligere par mødte hinanden på en festival i Orlando i 2015. Dengang var ekskæresten 17 år og gik i gymnasiet, men drømte om en sangkarriere.

Derfor aftalte hun og den omtrent 30 år ældre musiker, at hun skulle til audition på hans hotelværelse.

Ifølge hendes vidneudsagn fik hun dog ikke lov at synge, førend hun havde givet R. Kelly oralsex.

Retstegningen viser den omtalte ekskæreste, der forhøres af R. Kellys advokat Deveraux Cannick tirsdag. Kvinden har tidligere udtalt sig i forsvar for R. Kelly i dokumentaren 'Surviving R. Kelly', men fortalte siden, at hun var blevet presset til det af sangeren. Foto: JANE ROSENBERG

Alligevel udviklede det sig til et forhold, hvorfra den anonymiserede kvinde beretter om R. Kellys kontrollerende adfærd, hvor hun skulle have tilladelse til at forlade sit værelse i hans hjem og skulle tiltale ham 'daddy'.

Ikke mindst tjekkede han hendes telefon for at sikre sig, hun ikke fortalte nogen om deres forhold.

Ikke engang hendes forældre måtte hun tale med – kun under hans opsyn.

Derudover berettede kvinden også om den 54-årige rapperens voldelige adfærd gennem deres forhold.

Angiveligt skulle R. Kelly have slået hende for første gang i 2015, da hun ønskede at genoptage sin gymnasieuddannelse.

Efterfølgende eskalerede det, fortalte hun.

»Jeg blev straffet næsten hver anden eller tredje dag,« fortalte hun i retten i Brooklyn.

Retstegning af R. Kelly og hans advokat Thomas Farinella fra retssagen i New York tirsdag. Foto: JANE ROSENBERG

Blandt andet blev hun pisket, indtil hendes hud revnede, hvis hun nægtede at underkaste sig.

Derudover skulle R. Kelly have tvunget hende til at abortere deres barn, have givet hende herpes med vilje, samt tvunget hende til at filme sig selv smøre afføring rundt i ansigtet.

Hun fortalte også i retten, at hun havde set R. Kelly slå andre af sine kærester, da han på daværende tidspunkt var i flere forhold.

R. Kelly nægter sig fortsat skyldig i alle de i alt ni tiltalepunkter om seksuelt misbrug.

Han risikerer at blive idømt fængsel på livstid.

R. Kelly står foruden i New York også tiltalt for seksuelle overgreb i Illinois og Minnesota.