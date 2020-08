R. Kelly er angiveligt blevet overfaldet af en medindsat i fængslet.

Den berømte sanger og producer sidder varetægtsfængslet, mens han venter på at få en dom i en sag om seksuelle overgreb og menneskehandel.

Han sad angiveligt på en seng, da en 'frustreret' fange sprang på ham og overdængede ham med slag.

Det skriver Billboard, som har fået overfaldet bekræftet af sangerens advokat, Douglas C. Anton.

R. Kelly er angiveligt blevet overfaldet i fængslet. Foto: Antonio Perez

Advokaten påstår, at fængslet var blevet sat i lockdown, fordi der foregik en R. Kelly-protest foran fængslet, og at det var derfor, at medfangen lod sine frustrationer gå ud over sangeren.

Denne påstand er dog ikke blevet bekræftet fra officielt hold.

R. Kelly skal ifølge TMZ ikke have fået nogen seriøse skader som følge af overfaldet, men ifølge advokaten er sangeren yderst påvirket af hændelsen.

»Jeg har talt med ham, og han er ikke okay. Han har det ikke godt. Dette er endnu et bevis for, at han skal løslades. De kan ikke beskytte ham i det fængsel,« siger advokaten.

CNN har talt med USA's statslige fængselsvæsen, Federal Bureau of Prisons, som har afvist at udtale sig om det påståede overfald.

»For privatlivets fred og af sikkerhedsmæssige årsager kommenterer vi ikke individuelle indsattes helbred,« siger en talsperson til mediet.

R. Kelly er tiltalt for flere end 20 forbrydelser af karakteren 'seksuelle overgreb'.

Sangeren forsøgte i april at blive løsladt på grund af coronapandemien, da han frygtede for sit helbred, men anmodningen blev afvist.

Hans skulle have været i retten i juli, men høringen blev udskudt til 29. september som følge af coronakrisen.