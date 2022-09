Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

R. Kelly er blevet fundet skyldig i seks ud af tretten anklager om børnepornografi.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder NBC News.

De seks anklagepunkter tæller blandt andet seksuel udnyttelse og forlokkelse af en mindreårig i en sag, der stammer fra anklager om, at sangeren forsøgte at intimidere og bestikke vidner samt dække over beviser i en tidligere straffesag mod ham.

I september 2021 blev R.Kelly blev dømt skyldig for menneskehandel og seksuelt misbrug af børn. Den dom blev han i juni idørmt en straf på 30 års fængsel for, som han nu afsoner.

Hvad strafffen lyder på i denne retssag vil først blive besluttet på et senere tidspunkt.

Opdateres...