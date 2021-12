I september blev R. Kelly dømt skyldig for gennem årtier at have stået i spidsen for omfattende menneskehandel samt for at have kidnappet, seksuelt misbrugt og afpresset mindreårige piger.

Men den køber rapperen Boosie altså ikke.

Den 39-årige Louisiana-rapper deler nemlig sin støtte til R. Kelly i et nyt interview med VladTV, hvor han forklarer, at han tror, dommen skyldes 'I Believe I Can Fly'-sangerens mørke hud.

»Det hele blev kørt op på et andet niveau. Jeg tænker bare, at R. Kelly kunne lide unge kællinger,« lyder det fra Boosie.

Selvom R. Kelly nu er blevet dømt i retten i New York og endnu afventer to retssager om blandt andet børnepornografi, så mener Boosie, at kvinderne, der vidnede i retten – og i den opsigtsvækkende dokumentar 'Surviving R. Kelly' fra 2019 – selv ønskede at være sammen med R. Kelly.

»Hvis du efterlader en kælling derhjemme, og du tager på turné i to uger, og hun ikke smutter nogen steder – så er kællingen ikke blevet kidnappet. Hun venter på farmand kommer hjem,« lyder det fra Boosie om de indespærrede, afpressede kvinder.

»En kælling bliver ikke seksualiseret, hvis hun har været i seng med tre-fire kvinder. Hun er ikke blevet udnyttet, for hun er villig. Han fuckede bare op i den del med alderen,« mener rapperen.

Det eneste, han anerkender, er nemlig, at R. Kelly har været sammen med for unge kvinder – herunder sangeren Aaliyah, han blev ulovligt gift med, da hun var bare 15 år gammel og han ti år ældre.

»Resten af det føler jeg, de overdriver,« slutter Boosie.

R. Kelly afventer fortsat strafudmålingen for sin dom for menneskehandel. Han sidder for nuværende varetægtsfængslet i Metropolitan Detention Center i Brooklyn i New York, hvilket han har været siden 2019.