Den kendte instruktør Quentin Tarantino skal være far igen.

Hans hustru Daniella Pick har nemlig bekræftet, at hun er gravid overfor E! News.

Det var dog det israelske nyhedsmedie Yedioth Ahronoth, der var de første til at dele de glædelige nyheder, og de kan fortælle at den 38-årige sanger nedkommer indenfor de næste par måneder.

Danielle Pick er nemlig også et navn i Israel, da hun er datter af den israelske popstjerne Svika Pick.

Instruktør Quentin Tarantino og sanger og model Daniella Pick har været gift i fire år. Her ses de til Rom Fil Festival i oktober 2021. Foto: Gregorio Borgia Vis mere Instruktør Quentin Tarantino og sanger og model Daniella Pick har været gift i fire år. Her ses de til Rom Fil Festival i oktober 2021. Foto: Gregorio Borgia

Nu venter hun så sit og den 20 år ældre Quentin Tarantinos andet barn.

Ægteparret gennem fire år har i forvejen den toårige søn Leo, og 'Pulp Fiction'-instruktøren har tidligere været meget ærlig omkring, at det havde været en følelsesladet omvæltning for ham at blive far for første gang.

»Jeg begynder at græde, bare jeg taler om det. Jeg kan ikke engang se hans navn skrevet ned på et stykke papir uden at græde. Det er bare – han er min lille Leo. Han er min lille løve,« fortalte han CBS Sunday Morning i sommer.

Quentin Tarantino og Danielle Pick mødtes for første gang i 2009, da den 58-årige instruktør promoverede sin film 'Inglorious Basterds' i Israel.