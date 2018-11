Efter to år som kærester har filminstruktøren Quentin Tarantino og den israelske sanger og model Daniella Pick giftet sig med hinanden.

Det foregik under en intim ceremoni i Los Angeles onsdag (lokal tid, red.), skriver People.

Tarantino, der står bag ikoniske film som 'Django Unchaines', 'Pulp Fiction' og 'Kill Bill', blev forlovet sidste sommer, og parret holdt stor, hvor Bruce Willis, Uma Thurman og Samuel L. Jackson var blandt gæsterne.

Den 55-årige Tarantino har ikke været gift før, og hans 21 år yngre kone bliver dermed hans første ægteskab.

Quentin Tarantino og Daniella Pick. Foto: Gali Tibbon Vis mere Quentin Tarantino og Daniella Pick. Foto: Gali Tibbon

Parret mødte hinanden for første gang i 2009, da filminstruktøren og manuskriptforfatteren var i Israel for at promovere filmen 'Inglourious Basterds'.

Efterfølgende blev parret spottet sammen på den røde løber.

Men kort efter gik den 55-årige Quentin Tarantino og den 35-årige Daniella Pick fra hinanden.

I 2009 fortalte han i et interview, at han bevidst havde fravalgt familieliv og ægteskab, da det kan være besværligt at få til at fungere sammen med filmskabelsen.

»Når jeg laver en film, laver jeg ikke noget andet. Alt handler om filmen. Jeg har ingen kone. Jeg har ikke et barn. Ingenting kan komme i vejen. Hele verden kan gå op i flammer. Jeg er ligeglad,« sagde han dengang til GQ Magazine.

Dog har den israelske sanger og model fået filminstruktøren på bedre tanker.

I 2016 blev filminstruktøren igen set sammen med Daniella Pick, der er datter af den israelske musiker Svika Pic.

Tidligere har Tarantino datet kollegaen Uma Thurman, skuespiller Vanessa Ferlito og Courtney Hoffman.