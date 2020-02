At blive far for første gang i en alder af 56 år, er ikke noget der sker hver dag.

Men for den amerikanske filminstruktør Quentin Tarantino er det dog netop tilfældet.

I august 2019 meddelte filminstruktøren og hans kone, Daniella Tarantino, i en pressemeddelse, at de skulle være forældre, hvilket nu er sket.

En repræsentant for den 56-årige filminstruktør har nemlig bekræftet overfor det amerikanske medie TMZ, at Tarantino-parret har fået en søn.

Quentin Tarantino og Daniella Tarantino er blevet forældre for første gang. Foto: ALBERTO PIZZOLI

»Daniella og Quentin Tarantino er glade for at kunne fortælle om fødslen af deres første barn. En dreng født 22. februar 2020,« har repræsentanten fortalt til TMZ.

Ifølge mediets oplysninger er sønnen blevet født i Tel Aviv i Israel.

Der spekuleres i, at det skyldes, at 36-årige Daniella Tarantino, som er sanger og model, oprindeligt er fra Israel, hvorfor parret skulle have været opsatte på, at sønnen skulle fødes der.

Den nyfødte søn bliver det første barn for parret der mødte hinanden i 2009 under indspilningerne til Quentin Tarantino-filmen 'Inglorious Basterds'. De blev gift i 2018.

Den 56-årige filminstruktør og den 36-årige sanger mødte hinanden under optagelserne til Quentin Tarantinos film 'Inglorious Basterds' i 2009. Foto: LOIC VENANCE

Ifølge de seneste meldinger fra den 56-årige Quentin Tarantino er han dog på vej mod slutningen af sin instruktørkarriere.

For i starten af året udtalte han, at han har planer om at stoppe efter sin næste film, for i stedet at varetage rollen som far for sin nu nyfødte søn.

»Jeg føler lidt, at det er tid til tredje akt i mit liv, hvor jeg kan læne mig mere mod litteraturen, hvilket vil være godt for mig som nybagt far og ægtemand,« sagde han dengang til ABC News og tilføjede:

»Så skal jeg ikke hive min familie til Tyskland, Sri Lanka eller hvor end den næste historie nu finder sted. Jeg kan blive en familiemand, der måske kan fokusere lidt mere på ordene.«