Er den flamboyante og karismatiske Queen-forsanger Freddie Mercury ikke homoseksuel nok i den nye film 'Bohemian Rhapsody'?

'Er jeg den eneste, som mildest talt er irriteret over, at 'Bohemian Rhapsody'-traileren har en homo/biseksuel Freddie Mercury, der flirter med en kvinde, men der er ingen indikation på hans kærlighed til mænd?'

Den kendte tv-producer Bryan Fuller, som blandt andet står bag Mads Mikkelsen-serien 'Hannibal', var dybt forarget over den første trailer til 'Bohemian Rhapsody'.

Han anklagede traileren til filmen, der fik premiere torsdag, for udelukkende at fremstille den ikoniske sanger som heteroseksuel.

Skuespilleren Rami Malek sammen med Queen-medlemmerne Roger Taylor og Brian May.

Det homoseksuelle aspekt kom mere med efterfølgende, men det er en anklage, som har fundet fodfæste efter filmens premiere.

Rami Malek, der spiller Freddie Mercury i filmen, er langtfra uenig.

»Jeg forstår dem godt. Freddie Mercury er et homoseksuelt ikon, og han er et ikon for os alle sammen. Jeg håber ikke, at folk føler, at vi gør 'miljøet' en bjørnetjeneste med denne film, og jeg villet have elsket at have mere med i den,« siger Rami Malek, der blandt andet er kendt fra HBO-serien 'Mr. Robot', i et interview med USA Today.

Mercury og kæresten Jim Hutton, der dannede par i seks år, havde ifølge Malek et smukt forhold. Han gjorde angiveligt sit for, at der kom mere fokus på Mercurys seksualitet i filmen.

Freddie Mercury og Mary Austin, som han dannede par med i seks års tid.

Før sit forhold til Hutton dannede Mercury par med Mary Austin fra 1970 til 1976, som han testamenterede store dele af sin formue til.

Freddie Mercury, der formentlig er en af de mest ikoniske, gudsbenådede sangere, verden nogensinde har set, sluttede sit liv alt for tidligt, da han døde af aids-relaterede sygdomme i 1991.

Filmen 'Bohemian Rhapsody' slutter ved Queens legendariske live-optræden ved Live Aid i 1985 på Wembley i England, og få år efter blev Freddy Mercury syg.

Det kan ifølge nogen også være en årsag til, at der ikke har været så meget plads og fokus på Freddie Mercurys sygdom og seksualitet i filmen.

Freddie Mercury var med til at danne Queen i 1970.

Filmskaberne har også fået kritik af anmeldere for at have taget sig nogle kronologiske friheder. Eksempelvis fortæller han om sin aids-diagnose i 1985, men i virkeligheden fik han den først to år senere.

Måske havde vi også fået en langt mindre poleret film end den, som vi sidder med i dag, hvis Sacha Baron Cohen, som en overgang skulle spille Freddie Mercury, havde fået rollen.

Han har tidligere forklaret i et interview med britiske The Guardian, hvorfor han forlod projektet i 2013.

Ifølge den kontroversielle komiker ville han blandt andet have brugt mere energi på at vise Freddie Mercurys vilde side med stoffer og sexfester i filmen.

Freddie Mercury ved klaveret.

Men ifølge Sacha Baron Cohen gik resten af bandet mere op i at beskytte deres eftermæle end at give et upoleret billede af dem og Freddie Mercury.

»Der er fantastiske historier om Freddie Mercury. Det var en vild fyr. Der er historier om dværge, der gik rundt med fade fyldt med kokain på deres hoveder,« sagde han i interviewet.

Freddie Mercury var dog en meget privat person, da han levede, så det kan også være, at det i virkeligheden var, fordi de gjorde, som han formentlig ønskede.

Stod frem med aids-diagnose dagen før sin død

Da Freddie Mercury blev født i 1946, fik han navnet Farrokh Bulsara. Han boede på øen Zanzibar med sine forældre, der var af indisk/persisk herkomst. Her boede de indtil 1954, hvor familien flyttede til Mumbai.

Freddie Mercury gik bort i 1991 i sit hjem.

I Mumbai blev han sendt på kostskole, hvor han lærte at spille klaver. Det var også på kostskolen, at han tog kælenavnet Freddie. I 1964 flyttede han med sin familie til England, og i 1970 dannede han Queen med Brian May, Roger Taylor og John Deacon.

På Queens første album, 'Queen 1', skrev Freddie Bulsaro sangen 'My Fairy King', hvor han blandt andet synger 'Mother Mercury, what have you done to me?' Den sang handlede om hans mor og hans eget liv. Herefter tog Freddie Bulsaro navneforandring til Freddie Mercury.

23. november 1991, fire år efter han fik stillet aids-diagnosen, blev denne pressemeddelelse offentliggjort..

'I kølvandet på de mange rygter i pressen i de seneste to uger ønsker jeg nu at bekræfte, jeg er blevet testet positiv for hiv, og jeg har aids. Jeg følte, at det var det rigtige at holde informationen privat for at beskytte privatlivet for dem omkring os. Men tiden er inde til, at mine venner og fans rundt om i verden kender sandheden, og jeg håber, at alle vil være sammen med mig, mine læger og alle dem i hele verden i kampen mod denne forfærdelige sygdom. Mit privatliv har altid betydet meget for mig, og jeg er berømt for ikke at lave interview. Jeg håber, I viser forståelse for, at den politik fortsætter.'

Freddie Mercury i 1984.

Dagen, efter pressemeddelelsen blev offentliggjort, gik Freddie Mercury bort i sit hjem.