Jan Linnebjerg er kommet ovenpå, efter at han sidste år stod frem og fortalte om sit alkolholmisbrug.

Den 59-årige skuespiller, der bedst er kendt for sin rolle som den glade nisse Pyrus i julekalenderen 'Alletiders Jul', er med hjælp fra sin familie nemlig nu fuldstændig tørlagt.

Det fortæller han i et interview med HER&NU, hvor han gentagende gange understreger, at det var hans kone, Karen, og deres to børn, Magnus og Clara, der fik ham til at sætte en stopper for sit misbrug.

»Det var familien, der fik mig til at indse, at jeg havde et problem. Jeg vil ikke sige, de satte mig stolen for døren, men det var: 'Nu gør vi noget'. Og jeg var helt enig. De er så glade i dag. Det er så skønt,« siger han til ugebladet.

Det var SE og HØR, der i juli sidste år kunne afsløre, at Jan Linneberg gennem flere år havde kæmpet med et alkoholmisbrug.

»Jeg fungerer jo fint i det daglige. Jeg passer min golfbane i Ølstykke og har også passet mine job som skuespiller uden at røre en dråbe, men for et par år siden gik det op for mig, at jeg har et problem med alkohol - eller rettere, hvis jeg ikke får alkohol,« lød det dengang fra vores alle sammens Pyrus.

Jan Linnebjerg blev i særdeleshed kendt for sin rolle som nisen Pyrus i TV2's julekalender 'Alletiders Jul'. Foto: TV2 Vis mere Jan Linnebjerg blev i særdeleshed kendt for sin rolle som nisen Pyrus i TV2's julekalender 'Alletiders Jul'. Foto: TV2

Livet på vandvognen er dog ikke altid lige nemt, fortæller Jan Linnebjerg, der har været tørlagt i et par år nu.

For selvom han har oplevet både psykiske og fysiske fordele ved at holde sig væk fra de lokkende dråber, kan han godt savne en iskold fadøl efter god omgang golf, siger han til HER&NU, men pointerer samtidig, at han aldrig vil røre alkohol igen.