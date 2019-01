Hvor meget synes du, det er okay at betale for et tæppe til din hund?

Hos familien Beckham ligger budgettet til et hundetæppe på cirka 38.200 kroner, afslører et nyt opslag, som Victoria Beckham har delt på Instagram.

Tæppet er af mærket Louis Vuitton, og det har har affødt over 7500 kommentarer.

I opslaget ses David Beckham liggende med armen rundt om hunden Olive, som tager sig en lur svøbt i det dyre tæppe.

Opslaget bærer teksten 'Middagslur med sin farmand x kys x VB' og har indtil videre modtaget over 1.1 million likes.

Vis dette opslag på Instagram Afternoon nap with her daddy @davidbeckham #Olivebeckham x kisses x VB Et opslag delt af Victoria Beckham (@victoriabeckham) den 12. Jan, 2019 kl. 8.59 PST

Dog vækker opslaget blandede følelser omkring det luxuriøse tæppe, hvor en skriver:

'Det tæppe koster mere, end det jeg skal bruge til et indskud til et hus.'

En anden skriver:

'Se den her forbandede hund, der lever ALLES bedste liv. Det er slet ikke det, jeg er her for hahhaa.'

Vis dette opslag på Instagram This is my owner I'm just helping him with his Christmas homework Et opslag delt af Olive Beckham (@olivebeckham23) den 14. Dec, 2015 kl. 3.31 PST

Og en tredje:

'Vores cockerspaniel ville have ødelagt det tæppe, lige meget hvor meget det koster.'

Den forkælede hund Olive er ikke kun populær på Victoria Beckhams instagramprofil, men har sin helt egen fanbase på sin egen profil, hvor den har cirka 70.000 følgere.

På hundens profil er der blot seks opslag med fire billeder og to videoer, hvor blandt andet parrets søn Brooklyn Beckham sidder og holder om hunden.

I en af videoerne ses Olive løbe meget fornøjet rundt i en kæmpe bunke nedfaldne efterårsblade, mens det hele foregår i slowmotion.

David og Victoria Beckham regnes for at have en samlet formue på omkring 2,5 milliarder kroner, så små 40.000 for et tæppe er pebernødder for parret.