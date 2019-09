14 dage.

Så lang - eller kort, om man vil - tid nåede realitystjernen 'Putte' fra Singleliv at forblive i stillingen som centerleder i det nyåbnede Loop Fitness i Esbjerg, før hun fik stukket en fyreseddel i hånden.

Det skriver tv-kendissen med det formelle navn Lærke Carolina Plet selv i et nu slettet Facebook-opslag.

JydskeVestkysten nåede dog at se opslaget, inden det blev slettet.

Opslaget havde hun delt i gruppen 'Info fra borger til borger i Esbjerg by', som har flere end 20.000 medlemmer.

Avisen har været i kontakt med Lærke Carolina Plet, der bekræfter fyringen, men som samtidig siger, at hun efter råd fra fagforeningen ikke kan udtale sig i sagen.

'Jeg kan ikke lave en artikel. Gør jeg det, kan Loop lave en erstatningssag mod mig, hvis de mister medlemmer på det,' skriver hun i en besked til JydskeVestkysten.

Lærke Carolina Plets Facebook-opslag nåede at blive delt mere end 300 gange, inden hun slettede det igen.

I opslaget påstod hun eftersigende, at Loop Fitness fyrede hende, fordi hun har været syg og indlagt, og at de derfor ikke mener, at hun kan passe jobbet som centerleder.

Dette afviser Lars Jespersen, som er ejer af centeret i Esbjerg.

Til JydskeVestkysten siger han, at fyringen intet har med sygdom eller ustabilitet at gøre, men at det snarere skyldes, at Lærke Carolina Plet ikke har levet op til de forventninger, der følger med titlen som centerleder.

Han påpeger endvidere, at han ikke kan udtale sig yderligere, da der er tale om en igangværende personalesag.



B.T. forsøger at få en kommentar fra Lærke Carolina Plet.