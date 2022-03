Han er kendt for at støtte Putin. Men nu træder også den franske skuespiller, Gérard Depardieu, frem og maner til fred i Ukraine. Det skriver han selv på Instagram.

Ud for et billede af sig selv med teksten: 'Rusland og Ukraine har altid været broderlande. Jeg er imod denne krig,' skriver han helt kort ordet:

»Fred.«

Ligesom den amerikanske action-skuespiller, Steven Seagal, tidligere har udtrykt sin direkte støtte til Vladimir Putin, har også Depardieu tidligere sagt, at han beundrer den russiske præsident.

Gérard Depardieu er en af Frankrigs mest kendte skuespillere og har medvirket i mere end 180 film. Men i 2013 valgte han at flytte fra Frankrig i protest mod den daværende franske regering, som havde planer om at indføre en ny skat for de mest velhavende.

I stedet søgte han ly i Rusland, hvor den russiske præsident, Vladimir Putin, inviterede ham på middag og tilbød ham russisk statsborgerskab. Et tilbud som Gérard Depardieu sagde 'ja tak' til.

Gérard Depardieu fik sit russiske pas og dermed stasborgerskab i 2013.

Siden da har han offentligt dyrket venskabet med Vladimir Putin. Et venskab, som Depardieu ved flere lejligheder har lovprist. Venskabet med Ukraine er derimod af nyere dato.

Efter krigen om Krim valgte de ukrainske myndigheder i 2015 at sætte franskmanden på en sort liste sammen med 13 andre kunstnere, der skulle være en trussel mod landets nationale sikkerhed.

Argumentet var, at skuespilleren ikke ville erkende Ukraines selvstændighed.

Men nu har den flamboyante skuespiller altså ændret mening.