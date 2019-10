Selvom det ifølge Pusle Helmuth var 'håndbajere og god mad', der tog livet af hendes far, så har hun valgt at hylde sine forældre med netop disse to.

I sidste uge åbnede den 57-årige tidligere barnestjerne nemlig restauranten 'Helmuth' på Hellerup Parkhotel.

Her er væggene udsmykket med store billeder af hendes skuespillerforældre Frits Helmuth og Jeanne Darville samt bedstefaderen Osvald Helmuth, der også var skuespiller.

Derudover hænger der også billeder af hende selv i den ikoniske rolle som Pusle i de originale 'Min søsters børn'-film.

Barneskuespilleren Pusle Helmuth med sin mor, Jeanne Darville. Foto: Mikael Rubin Vis mere Barneskuespilleren Pusle Helmuth med sin mor, Jeanne Darville. Foto: Mikael Rubin

»I bund og grund er 'Helmuth'-ånden jo det, der tog livet af min far. Det var en masse håndbajere og god mad. Derfor er det måske lidt tosset, at jeg skal servere alkohol for en masse mennesker, men det handler jo om livsglæde og livsnydelse,« siger hun til Her & Nu.

»Både min bedstefar og mine forældre var livsnydere ligesom jeg. Det er en hyldest til både mine forældre og min bedstefar, Osvald Helmuth, som jeg ikke kendte. En hyldest på både godt og ondt.«

Hendes far, Frits Helmuth, døde i 2004 af leversvigt efter et hårdt liv i rampelyset. Men også hendes farfars liv havde været præget af alkohol og store armbevægelser.

Pusle Helmuth arbejder i dag som lægesekretær på Herlev Hospital, og det job beholder hun, selvom hun er blevet restaurantejer.

Pusle Helmuth, der blandt andet spillede Pusle i 'Min søsters børn'-filmene i 60erne. Foto: Thomas Freitag Vis mere Pusle Helmuth, der blandt andet spillede Pusle i 'Min søsters børn'-filmene i 60erne. Foto: Thomas Freitag

Hendes kæreste Thomas, der er tidligere restauratør, skal stå for den daglige drift af 'Helmuth', mens en køkkenchef tager sig af maden.

Og så har de en lille drøm om at brygge deres eget øl, så de også kan hylde Pusle Helmuth selv, fortæller hun til ugebladet.

Nemlig med en lille hilsen til den legendariske scene fra 'Min søsters børn', hvor lille Pusle overrasker sin onkel, spillet af Axel Strøbye, ved at insistere på at få en aftenbajer inden sengetid.

De leder nu efter et bryghus at samarbejde med, så de kan lave etiketter og servere 'Pusles Aftenbajer i restauranten på Hellerup Parkhotel.