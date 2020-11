Pusle Helmuth har igen fundet kærligheden.

»Som med så meget andet så sker tingene, når man mindst venter det,« siger hun.

Sådan lyder det til Billed-Bladet, hvor Pusle Helmuth bekræfter det nye forhold efter at være blevet skilt i 2018.

Kæresten hedder Thomas Gay. Han er arkitekt og restauratør – og forholdet er faktisk ikke helt nyt.

Barneskuespilleren Pusle Helmuth. Foto: Aage Sørensen Vis mere Barneskuespilleren Pusle Helmuth. Foto: Aage Sørensen

»Thomas mødte jeg et år efter skilsmissen, og jeg havde slet ikke regnet med at skulle have en kæreste,« siger 58-årige Pusle Helmuth, der mest af alt er kendt for den rolle som Pusle, hun allerede som treårig havde i 'Min søsters børn'-filmene.

Det er lige over to år siden, at hendes skilsmisse fra Søren Venderby kom frem. Dengang sagde hun om afslutning på forholdet, der havde varet i 23 år:

»Det er moderne at sige, at man vokser fra hinanden, men man udvikler sig jo også forskelligt. Vi skilles som bedste venner, og der er ikke andre parter involveret,« lød det dengang.

I det nye interview med Billed-bladet understreger Pusle Helmuth, at der stadig er tale om en »lykkelig skilsmisse« fra manden, hun fik tre børn med.

Hun bor i dag ikke sammen med sin nye kæreste, Thomas Gay.

Det nye forhold kommer frem, efter at Pusle Helmuth også for nylig har fået et nyt navn. Det kom frem for få dage siden.

Egentlig blev hun døbt Luise Charlotte Helmuth, men på grund af 'Min søsters børn'-filmene blev navnet Pusle hængende. I 2007 skiftede hun da også sit officielle navn til Pusle Helmuth Darville.

Nu har hun så ved hjælp af en clairvoyant sagt farvel til Pusle og hedder nu Louisa Nene Helmuth.

Hendes farfar er i øvrigt legendariske Osvald Helmuth, og hun er datter af skuespillerne Frits Helmuth og Jeanne Darville.