I foråret kunne Puk Elgård ikke få armene ned, da hun landede jobbet som forkvinde for Børnerådet.

Nu mindre et år senere træder hun tilbage, oplyser Børnerådet i en pressemeddelelse.

Puk Elgård begrunder sit valg med, at de rammer og betingelser, som Børnerådet har til at opfylde sit formål, ikke er gode nok.

»Hverken de ti timer, mit arbejde som forkvinde er normeret til, eller sekretariatets begrænsede ressourcer,« forklarer hun og fortsætter:

»Personligt kommer jeg for langt væk fra virkeligheden og mødet med børnene, når de få timer, jeg har til rådighed, også skal bruges til at holde møder med politikere og fagfolk, give interviews, deltage i konferencer, læse faglig litteratur, følge den politiske debat og lede et råd på otte medlemmer.«

Derfor opfordrer den tidligere tv-vært til, at stillingen som forkvinde normeres til en fuldtidsstilling.

Sammen med sin opsigelse har Puk Elgård derfor sendt et brev til den kommende minister, hvori hun deler sine tanker, overvejelser og anbefalinger til, hvordan arbejdet med Børnerådet kan styrkes.

Det var ældre- og socialminister Astrid Krag, der i sin tid udpegede Puk Elgård.

Et arbejde, som den nu afgået forkvinde beskriver som »en ære« og takker for de mennesker, hun har mødt undervejs.

Børnerådet har til formål at sikre børns rettigheder, være rådgiver for regeringen og Folketinget og monitorere og vurdere, om Danmark lever op til FNs Børnekonvention i lovgivning og praksis.