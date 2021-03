Hun har været fast inventar i mange af danskernes morgenrutiner siden 2014.

Her har den populære og folkekære tv-vært Puk Elgård været med til at underholde og informere danskerne i 'Go morgen Danmark'.

Men nu er det slut – i hvert fald et stykke tid.

Det skriver 'Go' Morgen Danmark' på sin Instagramprofil kort tid efter søndagens udsendelse.

»Puk holder en pause frem til sommer. Hun skal lave andre programmer på TV 2, som vi kan se til efteråret. Vi kommer til at savne dig, Puk,« skrives der i opslaget, hvortil man har delt et billede af en trist Steen Langeberg, som må vente med at se sin kollega til sommer.

Det vides endnu ikke, hvem der skal overtage tjansen, imens Puk Elgård er fraværende, eller hvad Puk Elgård skal lave så længe.

Det er ikke kun TV 2, som kommer til at savne den farverige tv-vært.

For kommentarfeltet bugner af seere, som også kommer til at savne Puk Elgård på morgenskærmen.

B.T. har fået en sms fra Puk Elgård, der fortæller, at hun fortsat vil lave programmer til TV 2 i perioden. Hvilke programmer der er tale om, vil hun ikke komme nærmere ind på.