Gadebilledet prydes i disse dage af glade, nyudklækkede studenter. Og på Facebook deler mange stolte forældre et billede af sønnen eller datteren iklædt den ikoniske studenterhue.

Nu kommer tv-værten Puk Elgård med et vigtigt budskab til de danske unge. Et helt anderledes budskab, end det vi plejer at høre.

»I den her tid der danser de glade studenter rundt med deres flotte huer, og stort tillykke til dem,« siger Puk Elgård i en video på Instagram.

Herefter ændrer hun imidlertid fokus. For Puk Elgård taler ikke til 'blomsten af Danmarks ungdom' - som studenterne i folkemunde kaldes. Hendes målgruppe er en helt anden; den store gruppe af unge, som vi har det med at glemme i denne tid, hvor studenterne lykønskes:

Vært Puk Elgård, er forfatter til en ny bog om hendes opvækst og liv.

»Den her besked, den er til alle jer, der ikke fik en studentereksamen,« siger Puk Elgård og fortsætter:

»Ved I hvad, venner? Det skal nok gå alligevel.«

Og Puk Elgård taler af erfaring.

For hun er ikke student. Ja, faktisk gik hun ud af 10. klasse uden et særlig prangende gennemsnit.

Ikke desto mindre er Puk Elgård i dag en af Danmarks mest kendte - og populære - tv-værter med både Aftenshowet på DR1 og TV 2's Go' morgen og Go' aften Danmark på sit flotte cv.

Dét er netop hendes budskab: De danske unge som ikke er blevet studenter kan sagtens få succes her i livet. Og i karrieren.

»Der er mange veje i livet,« siger Puk Elgård i videoen, som du kan se i sin helhed herunder.

Derfor skal man ikke lade sig slå ud, selvom studentervognen er kørt forbi ens hus uden at stoppe.

Stort tillykke til alle - med og uden huer. Lykken er ikke bygget af 12 taller. Der er andre veje gennem livet. Møs.

»Der er stadig nogen, der tror, man er dum, når man ikke har nogen uddannelse, men sådan behøver det ikke at være,« slår Puk Elgård fast.

Da Puk Elgård var færdig med folkeskolen, var det umuligt at skulle sidde stille og modtage læring i tre år, som en gynmasiel uddannelse krævede.

»Da jeg var i den alder, der havde jeg så meget andet at tage ansvar for,« som hun siger.

Både hun og broren, Claus Elgård - der også har været tv-vært - har som voksne stået frem og fortalt åbent om deres opvækst i et hjem med både alkohol- og pillemisbrug, og hvordan det stadig påvirker dem som voksne.

Alligevel har Puk Elgård kæmpet sig til succes i livet og karrieren - og det kan andre unge, som af den ene eller den anden årsag ikke har taget en ungdomsuddannelse.

Men det kræver en god potion viljestyrke, påpeger hun.

»Jeg vil dog sige, at hvis man vælger at gå udenom en uddannelse, så skal man arbejde ekstra hårdt. Masser af disciplin, masser af nysgerrighed og masser af ihærdighed. Men det kan godt lade sig gøre, så fortvivl ikke,« siger Puk Elgård, før hun runder af med en lykønskning til studenterne - og en opfordring til de unge, som ikke har taget en uddannelse (endnu):

»Tillykke til alle jer med huerne og tillykke til alle jer uden. Nu skal I ud og finde ud af, hvad I så skal stille op, og så bare finde en hue, der klæder jer.«