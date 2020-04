»I går skete der noget dejligt.«

Sådan starter tv-værten Puk Elgård en story på sin Instagram, hvor hun fortæller om en helt særlig og positiv oplevelse midt i disse triste corona-tider.

For onsdag aften ved 19-tiden bankede det pludselig på den populære værts dør.

»Godaften..Jeg har en buket til dig,« lød det.

Med buketten var et lille kort, der forklarede, hvorfor 52-årige Puk Elgård skulle have blomster.

'Kære Puk. Takket være Hendes Majestæt Dronning Margrethe får du denne buket! Hun sagde send ingen blomster til mig, men send dem til nogle du har kær. Det er hermed gjort. K. og k. fra os i Faxe,' stod der i kortet, som blev vist frem på tv-værtens Instagram.

Det var naturligvis noget, der kunne finde smilet frem hos Puk Elgård , der på sin story derfor også hyldede Dronning Margrethe.

'Så fik jeg simpelthen en buket blomster. I dag sender jeg en buket til en jeg holder af. Sikke en fin idé Dronningen fik. Og TAK for blomsterne fra Faxe,' skriver hun.

Det var i starten af april, at Dronning Margrethe bad om ikke at få tilsendt blomster i forbindelse med sin 80-års fødselsdag 16. april på grund af den alvorlige situation med coronavirus.

'I år opfordrer dronningen til, at man i stedet sender en buket til en af de mange ældre medborgere, der har det særligt svært i denne tid,' stod der blandt andet i meddelelsen fra Kongehuset.

Her oplyste de også, at det heller ikke vil være muligt at møde personligt frem og skrive en fødselsdagshilsen i Det Gule Palæ, der ligger i Amaliegade i København.

I stedet bliver der fra 14. april åbnet for en gratulationsliste på kongehusets hjemmeside.