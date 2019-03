Når man flytter ind i et gammelt hus, må man tage det med de revner, sprækker og historier, det gemmer på.

Puk Elgård deler nu en helt særlig historie med sine følgere på Instagram.

Da hun flyttede ind i sit hus for ti år siden, lovede hun nemlig den tidligere ejer, at hvis hun nogen sinde fandt en guldkæde med et hjerte, så skulle hun nok give den til dem.

Det skriver tv-værten nu i en tekst, som er skrevet til et billede af det fantastiske fund. Elgård fortæller nemlig, at det ikke var sådan lige at lokalisere kæden.

Vis dette opslag på Instagram For 10 år siden da vi overtog huset i 2009 sagde sælger, “Jeg har mistet min datters dåbsgave. Et lille hjerte af guld. Vil du holde øje med det?” Jeg har altid tænkt på smykket og kigget efter det og i dag dukkede det op. Da jeg ringede og fortalte det var fundet havde moderen helt glemt hun havde bedt mig om at kigge efter det 10 år i et hulrum i muren og så smukt som nyt. Datteren som nu er en stor pige blev meget glad for at få sin dåbsgave igen. Never give up. Hurra for de små mirakler. Et opslag delt af Puk (@puk_elgard) den 15. Mar, 2019 kl. 6.22 PDT

Det skulle nemlig ende med at tage 10 år, inden den igen kom i menneskehænder.

Kæden, som den tidligere ejers datter, havde fået i dåbsgave, havde forputtet sig i et hulrum i huset - ude af syne og almindelig rækkevidde for Elgård og familien.

Nu er guldkæde og vedhæng returneret til sin retmæssige ejer.

Pigen, som ejer smykket, er imidlertid blevet en stor pige, men hun var meget glad for at få den igen.

'Jeg har altid tænkt på smykket og kigget efter det og i dag dukkede det op,' skriver Puk Elgård.

Hun fortæller, at kvinden, der solgte huset, i mellemtiden havde glemt, at hun havde bedt Puk Elgård om at kigge efter smykket.

'Hurra for de små mirakler,' slutter opslaget om det lille hjerte i guld.

Tidligere på året har tv-værten delt ud af andre meget mere alvorlige historier fra sit privatliv, da hende og broren talte ud om deres hårde opvækst.