Puk Elgård er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet.

Det skriver den nye formand selv i et opslag på sin Instagram-profil.

Det er social- og ældreminister Astrid Krag, som har udpeget tv-værten, forklarer hun i opslaget.

'At tiltræde Børnerådet er på mange måder stort og bevægende for mig,' skriver Puk Elgård om sin nye titel og fortsætter:

'Jeg ved, hvad det vil sige at være et udsat barn, og min egen opvækst har til tider spændt ben for mig langt ind i mit voksenliv, men nu kan det hele veksles til ressourcer og forhåbentlig bringe mig tættere på de børn, der har det svært i dag.'

Slutteligt understreger hun, at hun vil gøre en dyd ud af at 'give børnene en stemme, der kan høres'.

»Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børn og unges rettigheder. Det er vores opgave at tale børns sag og sætte aktuelle spørgsmål om børn og unges liv til debat,« beskriver Børnerådet selv på deres hjemmeside.

I oktober sidste år valgte Puk Elgård at stoppe som vært for TV 2-programmet 'Go' morgen Danmark' efter syv år.

»Jeg har været en del af programmet i rigtig mange år, og jeg føler, at jeg har tilført 'Go' morgen Danmark' det, jeg kunne. Jeg har brug for nye udfordringer, og jeg overlader trygt sofaen til en anden,« sagde hun dengang til TV 2.

Hun havde været ansat siden 1. november 2014, hvor hun 14 dage senere trådte frem som vært for første gang.