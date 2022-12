Lyt til artiklen

i hele januar måned vil Puk Elgård lægge mobilen og alkoholen på hylden.

Det er også det, man kalder for 'hvid januar'.

Når man holder hvid januar betyder det, at man ikke har tænkt sig at drikke i januar måned, samtidig med at man signalerer, at det er helt okay ikke at drikke alkohol, fortæller Sundhedsstyrelsen.

'Jeg ønsker jer alle et rart og opløftende 2023. Og så jeg holder lige en pause fra de sociale medier. Hvid januar og væk med mobilen. Det er det første, jeg vil indfri i 23. Kærlighed og lys til alle. Ses', skriver Puk Elgård på sin Instagram-profil.

I samme opslag kommer hun også ind på, hvad 2022 har betydet for hende.

'Mit 2022 har været et vildt år. Min egen opsummering af året må være, at jeg er gået noget klogere ud af 22, end da jeg gik ind. Jeg har lært og indset så meget i år. På alle planer«, afslutter hun sit Instagram-opslag.

Tidligere har Puk Elgård også holdt pauser fra de sociale medier.

Men dem er hun dog kommet på igen.