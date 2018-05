I lørdags blev et vovet portrætmaleri af den tidligere prinsesse og nuværende grevinde Alexandra offentliggjort. Siden offentliggørelsen af maleriet har meningerne været mange. Nogle mener, billedet er for vulgært, mens andre synes, det er et maleri, der viser, hvordan Alexandra har frigjort sig fra sin kongehus-rolle. Én af dem er den kendte tv-vært Puk Elgård, der selv har lagt et lignende billede op på de sociale medier.

»Je suis Alexandra. Ok måske sidder mine bryster ikke lige så godt men til gengæld er mine tatoveringer ægte. You Go girl! Hi Alex!«

Det har Puk Elgård skrevet til sit nyeste Instagram-billede, hvor hun efterligner Grevinden.

Je suis Alexandra. Ok måske sidder mine bryster ikke lige så godt men til gengæld er mine tatoveringer ægte . You Go gril! Hi Alex! #sølvpapir #50 #ogdetvarmor #derrøgmitridderkors Et opslag delt af Puk (@puk_elgard) den 16. Maj, 2018 kl. 10.42 PDT

Puk Elgård fortæller, at billedet er blevet taget med et glimt i øjet.

»Jeg gør det for at stikke et lille smil til den verden, der omgiver os. Når det er sagt, undrede jeg mig i går over debatten over det billede. Nogle gange skal der ikke så meget til,« siger Puk Elgård til BT.

Hun mener, Alexandra må have lov til at gøre, hvad hun vil.

»Alexandra er en selvstændig kvinde. Hun er flyttet tæt på sine børn og lever sit eget liv. Lad hende dog, hvorfor ikke? Hun ser da skidelækker ud.«

Puk Elgård fortæller også, at hun med sit eget Instagram-billede forsøger at fortælle, at hun ikke tager sig selv så højtideligt.

»Jeg synes verden er nemmere, hvis man ikke tager sig selv så højtideligt. Jeg kunne godt være genert over det billede, men jeg er ikke særlig forfængelig - jeg synes bare, det er sjovt. Og folk synes bare, det er skægt,« siger Puk Elgård og fortsætter.

»Det er også en kommentar til den mediestorm, der var i går, og til, hvad man kan og ikke kan.«

Lørdag den 12. maj blev portrætmaleriet af Grevinden vist i Galleri Puls Art på Frederiksberg.

Se portrættet af Alexandra, kunstneren Lill-Marlen Elnegaard står bag, nedenfor.

Både prinserne Nikolai og Felix og grevinden selv var meget begejstret for portrættet, da det blev afsløret på galleriet.

Grevinde Alexandra da Galleri Plus Arts på Frederiksberg afslører nyt portræt af grevinden tirsdag den 15. maj 2018. Kunstneren bag maleriet er Lill-Marlen Elnegaard. . (Foto: HAUERBACH, PETER/Ritzau Scanpix) Foto: HAUERBACH, PETER Grevinde Alexandra da Galleri Plus Arts på Frederiksberg afslører nyt portræt af grevinden tirsdag den 15. maj 2018. Kunstneren bag maleriet er Lill-Marlen Elnegaard. . (Foto: HAUERBACH, PETER/Ritzau Scanpix) Foto: HAUERBACH, PETER

Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om det danske kongehus, bryder sig dog ikke om billedet.

»Helt generelt er det upassende for en grevinde at få lavet sådan et portræt af sig selv. Billedet er noget udenfor de normale retningslinjer - man ser ikke andre i grevinde- og baronesse-klassen få lavet lignende billeder. Det er en kikser.«

Kunstneren selv er meget tilfreds med kunstværket.

»Jeg er meget inspireret af stærke kvinder. Kvinder, der har levet, der har opnået noget, der har rejst, der har erfaring, og så var det egentlig meget naturligt at spørge om lov til at portrættere hende,« siger Lill-Marlen Elnegaard til BT, som også forsøger at vise, Alexandra er en ganske normal kvinde.

»Den bare hud og nøgenheden tager fokus væk fra, at hun er grevinde og viser, at hun bare er en kvinde ligesom alle os andre, som har gået gennem livet med både sorger og smerter og glæder og succeser.«