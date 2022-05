De barske voldsepisoder og overgreb på kostskolen Herlufsholm er frygtelige og langt værre, end hvis eleverne havde gået på en almindelig skole.

Sådan lyder det fra psykolog og tidligere formand for Børns Vilkår, John Halse, der også tidligere har været efter ledelsen på Herlufsholm.

»I en almindelige skole kan barnet slippe væk fra helvede i nogle timer hver dag, men det kan eleverne på en kostskole ikke,« siger John Halse, der er rystet over de afsløringer, der er kommet frem i den nye TV 2-dokumentar om forholdene på den elitære kostskole ved Næsteved, hvor blandt andre kronprinsparret søn, prins Christian, går.

Her står flere tidligere elever frem og fortæller, hvordan de er blevet udsat for grove overgreb af ældre elever. Flere af overgrebene er af seksuel karakter.

Prins Nikolai har gået på Herlufsholm. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Prins Nikolai har gået på Herlufsholm. Foto: Søren Bidstrup

»En 12-14 årig, der er på en kostskole er overladt til sig selv. De har ingen at gå til,« siger John Halse.

Flere af Herlufsholms elever er kostskoleelever med forældre, der bor i udlandet, og netop i de situationer kan eleverne være ekstra sårbare.

»Mobning er altid noget lort. Men det her kan være voldsommere, dels fordi overgrebene måske er voldsommere, og dels fordi eleverne ikke kan komme væk derfra, og de sidder med problemerne alene. Hvem skal de snakke med om det?«, siger psykologen.

»Og hvis man har en ledelsesgruppe og en lærergruppe, der benægter fænomenets eksistens, hvem skal de så gå hen til?,« siger Halse med henvisning til dokumentaren, hvor flere elever fortæller, at lærerne og ledelsen har været vidende om problemet uden at gøre noget ved det – eller ikke gøre nok.

En af sovesalene på Herlufsholm. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere En af sovesalene på Herlufsholm. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det har skolens rektor, Mikkel Kjellberg, benægtet overfor B.T.

»Jeg kan afvise, at vi overhovedet skulle have skjult eller have interesse i at skjule, fortie eller ligefrem billige, hvis der er krænkelser eller vold på skolen. Vi er kun interesseret i, at eleverne trives. Vi vil aldrig acceptere vold eller krænkelse eller negativ kultur på skolen. Og vi kan ikke genkende det billede, som dokumentaren forsøger at tegne«, sagde han.

Problemerne med Herlufsholm er dog langt fra nye. Flere gange tidligere har enkeltstående episoder om vold og voldtægter været beskrevet i medierne.

Tilbage i 2004 – efter Jan Guillous havde lavet filmen 'Ondskab', der var baseret på hans to et halvt år på den svenske Solbacka kostskolen – revsede den tidligere herlufsholmelev Kasper Hansen skolen.

Mikkel Kjellberg har været rektor siden 2019. Foto: Tobias Kobborg Vis mere Mikkel Kjellberg har været rektor siden 2019. Foto: Tobias Kobborg

I et debatindlæg i Information kaldte han kostskolen, hvor han gik fra slut 80erne til midten af 90erne for 'en koncentrationslejr for de velhavendes dysfunktionelle børn' og fortalte om, hvordan de ældre gymnasieelever, der på Herlufsholm kaldes præfekter, skulle opdrage på de yngre børn, hvilket ofte foregik med vold og ydmygelse.

Ifølge John Halse er netop det, at de yngre elever bliver opdraget af ældre elever helt horribelt.

»Jeg tænker, at det er helt ude i hampen, og jeg tænker at der må være nogle politikere, der sidder og kigger på det her og i hvert fald tager en alvorlig snak med den ledelse og den bestyrelse, at der er nogle ting, der skal være anderledes, hvis de fortsat vil have et statstilskud,« siger han.

Herlufsholm har efter dokumentaren meddelt, at skolen vil iværksætte en uvildig undersøgelse af forholdene på skolen.