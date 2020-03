I efteråret kunne Psoriasisforeningen stolt præsentere smykkedesigner Mai Manniche som ambassadør.

Men det samarbejde er nu slut med øjeblikkelig virkning som følge af sidstnævntes ageren under den aktuelle corona-krise.

Det oplyser Psoriasisforeningen i en pressemeddelelse, hvori det også lyder, at beslutningen er truffet efter dialog med Mai Manniche.

»Det er foreningens klare politik, at vi - i allerhøjeste grad i disse tider - skal yde fuld opbakning til vores myndigheder og loyalt følge de råd, der bliver givet for at begrænse smittespredningen af ny corona-virus.«

»Derfor kan vi ikke leve med, at en af foreningens samarbejdspartnere, Mai Manniche, spreder historier, der forsøger at tale krisen ned. Det er efter foreningens opfattelse direkte undergravende for det sundhedssystem, vi er så afhængige af. Og som forening må vi naturligvis forholde os til de udmeldinger og konstatere, at vore holdninger ikke kan mødes,« lyder det fra landsformand Sten Svensson.

Mai Manniche og hendes mor, læge Vibeke Manniche, har den seneste uge brugt deres platforme på de sociale medier til at give deres besyv med, hvad angår den aktuelle corona-situation.

Ingen af de to mener, at der er tale om en epidemi, og de mener derfor, at regeringen og myndighedernes restriktioner er hysteriske og bidrager til at sprede angst.

At lukke landet ned til skade for blandt andet virksomheder er ude af proportioner, lyder det blandt andet på Mai Manniches Facebook-profil, hvor hun også opfordrer folk til at kigge forbi hendes JEWLSCPH-butikker.

Noget, der ifølge Psoriasisforeningen har vakt bekymring hos medlemmerne:

»Vi takker alle medlemmer, der har tilkendegivet jeres bekymring over samarbejdet med omtanke for foreningens virke og omdømme,« lyder det fra landsformanden, der fortsætter:

»Endelig skal vi understrege, at vi som patientforening tager skærpet ansvar for i denne situation at bidrage til korrekt oplysningsindsats, og vi opfordrer alle til at tage corona-krisen alvorligt og bakke op om og følge myndighederne.«.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Mai Manniche.