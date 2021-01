Jesper Sørensen tog danskerne med storm, da han i 2008 medvirkede i dokumentarserien 'Drengen i den gamle krop', hvor han lukkede seerne helt tæt på.

Siden har han medvirket i en lang række andre dokumentarer såsom 'Jesper i de voksnes rækker' fra 2010 og 'Jespers mod på livet' fra 2018.

Der er dog noget, som den i dag 23-årige mand har holdt hemmeligt hele vejen igennem. Indtil nu.

I den nye TV 2-dokumentar 'Jespers nye liv', som har premiere mandag, fortæller Jesper Sørensen, at han i mange år har haft et ambivalent forhold til den livsforlængende medicin. Det skriver TV 2.

Medicinen fik han allerede inden, han var fyldt 10 år, da han sammen med sin mor rejste til Boston Childrens Hospital i USA for at være en af de første til at deltage i et forsøg med kræftmedicinen lonafarnib.

Beskeden fra lægerne dengang var, at medicinen ikke var en kur til Jesper Sørensens progeria, men at den formodentlig kunne forlænge hans liv, da personer med diagnosen sjældent overlever deres teenageår.

Men medicinen medførte bivirkninger i form af blandt andet træthed og kvalme. Og da Jesper Sørensens hofte i 2015 røg af led under en omgang fodbold, og han midlertidigt mistede evnen til at gå, så begyndte livsglæden også at forsvinde.

»Når folk kommenterede på sociale medier, at de huskede mig fra tv og syntes, at min livsglæde var inspirerede, så følte jeg, at de løj mig lige op i ansigtet. Jeg havde kun negative tanker,« siger Jesper Sørensen til TV 2.

Jesper og progeria Jesper Sørensen er den eneste i Danmark, som lever med sygdommen progeria. En sygdom, som betyder, at hans krop ældes otte gange hurtigere end normalt. Progeria rammer cirka én ud af fire millioner fødte børn. I Danmark svarer det til, at der fødes ét barn med progeria cirka hvert 60. år.

På verdensplan er 179 personer registreret med sygdommen.



Den gennemsnitlige levealder er 13 år, men i de senere år har den medicinske behandling vist sig at være så effektiv, at stadig flere progeriabørn lever betydeligt længere.



På grund af den hurtige aldringsproces er dødsårsagen for mennesker med progeria ofte åreforkalkning, som fører til blodpropper og hjertestop. Det er amerikaneren Tiffany Wedekind, som med sine 43 år holder rekorden som værende den ældste person i verden med progeria. Kilde: TV 2/Progeria Research Foundation

Han fortæller endvidere, at medicinen virkede som en spændetrøje, der paradoksalt nok fik ham til at føle sig mere syg.

Til sidst blev det hele så uudholdeligt for ham, at han i oktober 2018 fortalte sin mor, at han ville stoppe med at tage den livsforlængende medicin.

Han fortalte hende blandt andet, at han havde taget medicinen for familiens skyld, fordi han vidste, de gerne ville have ham til at leve længst muligt, men at den gjorde ham depressiv.

Jesper Sørensen fortæller til TV 2, at hans mor ikke blev overrasket, men snarere bange og bekymret for at miste ham.

Moderen anerkendte dog hans ønske og støttede ham alligevel, og den dag i dag er Jesper Sørensen glad for, at han turde tage den svære beslutning.

»Jeg føler mig igen som den glade Jesper, som jeg tror, folk husker mig som,« siger han og understreger, at han ikke har fortrudt de 10 år, hvor han har taget medicinen.

Sidste år kunne lægerne i forbindelse med netop det kliniske forsøg, som Jesper Sørensen var med i, da også konstatere, at børnene i forsøget har levet længere end dem, som ikke har taget medicinen.

Og i november 2020 blev lonafarnib officielt godkendt som det eneste lægemiddel mod sygdommen.

Det er uvist, hvilken betydning det får for Jesper Sørensens levealder, at han har droppet sin medicin, men han understreger over for TV 2, at det ikke fylder i hans tanker, da han i stedet fokuserer på, at han nu har et liv med livskvalitet.