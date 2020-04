Der er utrolig meget dårligt at sige om den aktuelle corona-pandemi. Men der er også lyspunkter ved den virus, der har fået folk til at blive indendøre.

Hungrende fans over hele kloden har nemlig fået sjældne indblik i deres idolers private hjem. For mens der dårligt findes den kendis med respekt for sig selv, der ikke har sendt live på Instagram, så er resten blevet stillet igennem på tv via deres webcam.

Og det er disse - og ikke mindst deres hjem - der nu er blevet omdrejningspunktet for en amerikansk Twitter-profil, som lige nu tager verden med storm.

Profilen 'Room Rater' mener nemlig, at man kan lære meget om en person ved at se på, hvilken del af deres hjem de ønsker at vise frem for offentligheden.

Nice balls #EltonJohn 10/10. pic.twitter.com/deWbW9oBFO — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 19, 2020

Profilens bagmand, Claude Taylor, der tidligere har arbejdet i Det Hvide Hus under Bill Clinton, fokuserer primært på amerikanske politikere, men andre kendte har også sneget sig ind i hans Twitter-feed.

'Fede bolde' skriver han for eksempel til Elton John, der synger 'I'm still standing' fra sin baghave med to basketbolde i baggrunden. Claude Taylor giver omgivelserne 10 ud af 10 point.

Også Oprah Winfrey får en tur:

'Vi elsker Oprah Winfrey. Tilgiv hende for det med Dr. Phil,' skriver han med henvisning til, at tv-terapeuten gjorde lynkarriere efter at have medvirket i talkshow-dronningens program, og tilføjer:

We love @Oprah Forgive her for @DrPhil worry about those bookshelves. The room is 8/10. https://t.co/dzw5zdkKtq pic.twitter.com/mpIhkWzM5T — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 19, 2020

'Er bekymret for de bogreoler. 8/10'.

I Oprah Winfreys hvide minimalistiske hjem er bøgerne nemlig pakket ind i hvidt bogomslag, så de ikke vækker for meget opsigt.

Eller også, som Twitter-følgere foreslår, har talkshow-værten købt falske bøger, der kan stå og dekorere.

Bøger er generelt et varmt emne hos 'Room Rater', der trækker tre point fra, hvis man har farvekoordineret sine bøger.

Good balance. Nice shelves. Knows better than to have a twitter account. 9/10. Camila Parker Bowles. pic.twitter.com/MjbrfhRlVq — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 19, 2020

Og apropos bøger, så giver Claude Taylor den britiske hertuginde Camilla ni point for hendes bogreol - selvom de mange billedrammer indikerer, at hun ikke læser i hverken sine to Harry Potter-bøger i midten eller nogen af de andre.

Den høje score skyldes formentlig dybden i billedet.

»Jeg synes, at det mest interessante steder er dem, hvor der er dybde. Hvor du kan se rummet, de er i, og ikke bare en ren flade eller en bogreol. Det er de værelser, jeg har nydt mest. Dem, hvor du kan få et lille indblik i deres liv,« siger Claude Taylor til Medium.

Han nyder også, når kilderne har friske blomster på bordet eller viser deres kunst frem.

In hopes of improving her chances for reelection @SenJoniErnst releases her own hostage video. 0/10. pic.twitter.com/2qItcYWej5 — Room Rater (@ratemyskyperoom) April 21, 2020

Selvom det måske kan være nærliggende at vælge en helt hvid væg, når man skal på tv, så fokus ikke fjernes fra ens bevingede ord, så påpeger Clause Taylor, at det nemt kommer til at se ud som om, man er endt i en gidselsituation.

Som eksemplificeret ved den amerikanske senator Joni Ernst opstilling, der ser ud som om, hun er spærret inde i en kælder.

I sidste ende handler det dog om personlig smag, medgiver Claude Taylor, der oprettede Twitter-profilen efter at have siddet derhjemme og kastet fordømmende ord efter fjersynsfolkene sammen med sin kæreste.

Et sidste tip fra Claude Taylor lyder, at hvis du bor i et ejendommeligt hus, der ligner en Hobbit-hule, som tv-værten Jimmy Fallon gør, så tilføj et par nuttede børn, og så skal det hele nok gå.