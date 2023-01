Lyt til artiklen

Mange danskere følte, at de kendte den afdøde forfatter og journalist Lise Nørgaard.

Men professor i formel filosofi, Vincent F. Hendricks, kendte hende lidt bedre end de fleste. De var nemlig meget nære venner.

Selvom han med sine 52 år var mindre end halvt så gammel som Lise Nørgaard, der døde 1. januar i en alder af 105 år, så har de to siden 2007 været meget nære venner:

»Lise Nørgaard så jo ikke så godt til sidst, så vi læste bøger sammen og spiste ostepops og drak hvidvin, og det gjorde jeg engang hver tiende dag eller noget i den stil,« fortalte professoren, da han lørdag var en af gæsterne ved Lise Nørgaards bisættelse fra Sankt Pauls Kirke i København.

Vincent Hendricks var med til Lise Nørgaards bisættelse. Foto: Nils Meilvang

Det umage vennepar havde mødt hinanden ved en tilfældighed, da han tilbage i 2007 satte sig ved siden af den aldrende forfatter ved et arrangement.

De faldt i snak, og hurtigt stod det klart, at de forstod hinanden på en helt særlig måde.

Vincent F. Hendricks har derfor flere gode minder. Et af dem er de mange gange, de spiste sammen – og det, at hun var en god ven:

»Udover, at hun er dannelsesdronning nummer et, at hun er kulturikon nummer et, så var hun jo en ven for mig, så det, jeg har mistet, er en nær ven,« sagde han og fortalte, at det især var det, han ville huske hende for:

Lise Nørgaard blev 105 år gammel. Foto: Linda Kastrup

»Det er en hverdag med Lise Nørgaard, når man var oppe og læse op for hende eller ude at spise fjordrejer og drikke hvidvin til julefrokoster, eller hvad det nu engang måtte være. Og det er det, som man savner med en ven. Også en, der kan rette en, når det går galt nogle gange.«

»Hun var en enormt trofast ven og havde en grundlæggende interesse i en, og det kommer jeg til at savne,« sagde han før bisættelsen.

Lise Nørgaard har selv fortalt, at hun var lidt af en 'festabe' og gerne ville have en bisættelse, der ikke blev kedelig. Og det fik hun bestemt heller ikke.

Præsten Katrine Lilleør holdt en tale uden manuskript, hvor hun fortalte om Lise Nørgaard, og flere gange fik hun gæsterne i den fyldte kirke til at grine.

Vincent Henricks var også med til at bære Lise Nørgaards kiste. Foto: Nils Meilvang

Vincent F. Hendricks tror, at Lise Nørgaard ville have været tilfreds med bisættelsen:

»Mellem det alvorlige, det smukke, det storladne, pompøse, det meget nede på jorden. For alle venner og familie og for Danmark i øvrigt. Jeg tror, det var præcis det, hun havde forestillet sig, hun gerne ville,« sagde han efter bisættelsen.

Efter bisættelsen var der gravøl på Langeliniepavillonen for de særligt indbudte. Her ville Vincent F. Hendricks holde en tale, og han satsede på, at det ville blive en festlig lejlighed, som Lise Nørgaard havde insisteret på, at det skulle være.

»Der var en grund til, at Lise tænkte på den måde, og det var, at selv ens argeste fjende kan du komme ind under huden på, hvis du kan få vedkommende til at smile og grine.«

Der ligger blomster ved statuen af Lise Nørgaard i Roskilde. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Så humoren er jo også et våben til selv at få sit budskab igennem, og det tænkte hun relativt meget i,« forklarede professoren.

Selvom Lise Nørgaards bisættelse i høj grad gik ud på at fejre hendes lange liv, så var den dog alligevel også sørgelig:

»Og hvis du spørger mig helt personligt, så ville jeg da foretrække, at hun var her frem for, at hun ikke var her.«

Han tilføjede dog, at Lise Nørgaard også følte, at det snart var tid til at takke af.

»Men når det er sagt, så var der ikke en dag, hvor Lise ikke vågnede op med Ingeborg Skjerns ord, der var noget i stil med: 'Jeg elsker at leve'. Det tror jeg også, at Lise gjorde lige til det sidste. Hun var nysgerrig på, hvad dagen nu skulle byde på,« tilføjede professoren, der mener, at Lise Nørgaard kunne være en inspiration for mange.