I 2016 genudgav et britisk pladeselskab den brasilianske sanger og guitarist José Mauros debutalbum.

Det gjorde de for at ære den afdøde sanger, men nu viser det sig, at han slet ikke er død, skriver Politiken.

I pressematerialet fra 2016 skrev Far Out Recording, at José Mauro var død i 70erne, altså i samme årti, som debutpladen ’Obnoxious’ udkom første gang.

Dødsårsagen var ifølge pladeselskabet muligvis en motorcykelulykke, men det han kunne også være blevet tortureret til døde af militærdiktaturet i Brasilien.

Sådan ser en nylig genudgivelse ud fra Far Out Recording, der denne gang trækker deres påstand om José Mauros død tilbage. Foto: Far Out Recording Vis mere Sådan ser en nylig genudgivelse ud fra Far Out Recording, der denne gang trækker deres påstand om José Mauros død tilbage. Foto: Far Out Recording

Men da han 26. maj pludselig 'genopstod', da han skulle afgive interview til The New York Times, stod det klart for de fleste, at den brasilianske musiker fortsat var i live.

Han er i dag 72 år og forholdsvis frisk.

Hans venner huskede ham heller ikke som en fartbølle eller særlig aktivistisk, så det undrede både dem og José Mauro selv, at det var motorcykelulykke eller tortur, der skulle være årsag til hans død.

Til The New York Times fortæller han, at det måske kan være hans lange periode væk fra scenen, der er skyld i rygterne.

Far Out Recording har for nylig også genudgivet en anden af hans plader, hvor de gør klart i pressematerialet, at det var en fejl, de erklærede ham død.