Mens det meste af Vesten står sammen med ukrainerne, så er der stadig nogen, der er mindre hurtige til at tage afstand til Ruslands militære angreb mod nabolandet.

Den amerikanske skuespiller Steven Seagal – der længe har været en aktiv fortaler for den russiske præsident Vladimir Putin – giver nemlig nu sit perspektiv på konflikten.

»Jeg ser på begge som en familie og jeg tror virkelig, at det er en udenforstående enhed, der bruger store summer penge på propaganda for at provokere de to lande til at være i modstrid mod hinanden,« lyder det fra den 69-årige skuespiller til Fox News Digital.

Han understreger, at han selv har familie og venner i både Rusland og Ukraine – selvom han fortsat er udelukket fra at rejse ind i sidstnævnte land med begrundelsen om »nationale sikkerhedshensyn«.

Ruslands præsident Vladimir Putin og den amerikanske skuespiller Steven Seagal tilbage i 2013, hvor den prorussiske skuespiller – for at promovere den sovjetiske tankegang om hård fysisk træning for skolebørn – besøgte en nybygget sportsarena til en wrestlingskole i Ruslands hovedstad Moskva. Foto: ALEXEI NIKOLSKY Vis mere Ruslands præsident Vladimir Putin og den amerikanske skuespiller Steven Seagal tilbage i 2013, hvor den prorussiske skuespiller – for at promovere den sovjetiske tankegang om hård fysisk træning for skolebørn – besøgte en nybygget sportsarena til en wrestlingskole i Ruslands hovedstad Moskva. Foto: ALEXEI NIKOLSKY

»Mine ønsker er, at begge lande vil nå en positiv, fredfyldt løsning sammen, hvor vi kan leve og trives sammen i fordragelighed,« slutter Steven Seagal sin korte udtalelse.

Steven Seagal har før gjort sig bemærket for sine forbindelser til Rusland.

I 2016 blev han tildelt et russisk pas personligt af Ruslands præsident Vladimir Putin, der kaldte det et tegn på forbedring i forholdet mellem Rusland og USA.

Med overrækkelsen af passet og det medfølgende russiske statsborgerskab blev den amerikanske skuespiller efterfølgende bandlyst fra indrejse i Ukraine i fem år.

Steven Seagal havde forinden det ved flere lejligheder forsvaret Putins politik, ikke mindst annekteringen af Krim i 2014.

Desuden har han også har været en hyppig gæst i landet – særligt for sammen med den russiske præsident at nyde deres fælles passion for kampsport.

Sidste år blev Steven Seagal sågar indlemmet i Putins russiske støtteparti Et retfærdigt Rusland – for sandheden ved en officiel ceremoni.

Han vil dog ikke kunne indgå som kandidat i partiet, der sidder i det russiske parliament, da han i tillæg til sit russiske statsborgerskab fortsat er amerikansk statsborger.